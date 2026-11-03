Psicología fue la carrera universitaria con más titulados en Chile en 2025: Lanzan plataforma para reforzar la práctica clínica

Un total de 8.212 titulaciones de psicología se registraron durante 2025 en las universidades del país, de acuerdo con el informe “Titulación 2025 en educación superior en Chile” del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación.

Se trata de la carrera que tuvo mayor cantidad de egresados durante el año académico 2025 y corresponde un 19,4% más que el período anterior.

Bajo ese contexto es que la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje (Adipa) lanzó “Adipa Lab”, una herramienta de simulación clínica que usa inteligencia artificial (IA) para reforzar la práctica y entrar intervenciones ante situaciones de crisis, que está dirigida a los profesionales que se incorporan al ejercicio clínico.

Esta nueva plataforma tiene 10 escenarios clínicos y permite practicar con pacientes ficticios, recibir retroalimentación durante la conversación y revisar el desempeño.

El fundador y director académico de Adipa, Rubén Albornoz, comentó que “el entrenamiento simulado a través de Adipa Lab permite a los estudiantes practicar la evaluación de pacientes y fortalecer su razonamiento clínico en distintos escenarios. Al enfrentarse a situaciones diversas, pueden reconocer sus propios sesgos, evaluar alternativas de intervención y anticipar las posibles consecuencias de sus decisiones antes de aplicarlas en la práctica”.

La herramienta permitirá a quienes la utilicen practicar intervenciones ante situaciones como crisis de pánico, duelo, violencia intrafamiliar, asaltos y desastres naturales.

Los 10 escenarios, que fueron desarrollados con la participación del equipo académico de Adipa, están basados en el protocolo de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

Se trata de casos ficticios y que recrean crisis en base a motivos de consulta frecuentes en la práctica clínica.

“Adipa Lab” está abierta a psicólogos y otros profesionales de la salud mental. Aquellas personas que completen seis sesiones de simulación y que tengan al menos un 60% de aprobación pueden obtener un certificado de Adipa.

La gerenta de Producto Académico de Adipa, María Francisca Cortés, señaló que “el rigor clínico fue una prioridad desde el inicio. La inteligencia artificial trabaja sobre una base de conocimiento delimitada por guías y protocolos desarrollados junto con nuestro equipo académico y psicólogos expertos. Además, después de cada simulación, el profesional recibe un informe con retroalimentación sobre su desempeño, recomendaciones para corregir errores y orientaciones para fortalecer sus habilidades clínicas”.