Mónica Rincón y el cambio de decisión del Gobierno sobre los combustibles: “El problema a veces no es lo que haces hoy, sino lo que decidiste hacer ayer”

El problema a veces no es lo que haces hoy, sino lo que decidiste hacer ayer. Resumen del Gobierno y los combustibles.

Limitar a $20 tiene lógica. Si la inflación se incrementa en algún punto, el Banco Central tendría que subir las tasas de interés y eso enfriaría aún más la economía. Una en la que el crecimiento escasea y ya no va de la mano con la creación de empleo.

Pero la decisión llega después de que el Gobierno optó en sus inicios por traspasar entero el costo de la guerra de Irán a los chilenos y en medio de la movilización de los camioneros. Camioneros que saben que negocian con un gobierno mal en las encuestas. Camioneros que saben que pueden paralizar al país. Camioneros que ya reciben el reintegro del impuesto al diésel.

¿Cómo tomará hoy la ciudadanía la decisión de La Moneda después del bencinazo de comienzos de año?

Mientras el petróleo no sube y sí el diésel, el margen de la ENAP es mayor y los fondos del Estado también. El punto no es que lo de hoy tenga lógica, sino que su efecto no es el que pudo ser porque el costo inicial de un discurso de recortes, país en quiebra, MEPCO, fue: contracción, afectación de expectativas y 15 puntos menos en las encuestas.

En septiembre, el presidente dijo que en marzo creían que la guerra iba a durar poco, vaya a saber uno basado en qué, dada la historia de Irán y con Trump de presidente. Con mayor razón, si ese era el diagnóstico, debió atenuarse en cuotas un alza inicial.

Una nueva crisis que revela o un error de diagnóstico o falta de experiencia para no tener que andar y desandar una decisión que se nos dijo que no tenía vuelta atrás.