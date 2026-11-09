Gerente general de Cadem: “Los chilenos quieren al gobierno de emergencia y lo que vemos es frustración porque no han sabido cumplir con las expectativas”

El gerente general de Cadem, Roberto Izikson, abordó los primeros meses del Gobierno del presidente José Antonio Kast, cuya aprobación registró el nivel más bajo durante la semana pasada.

En Tolerancia Cero, Izikson sostuvo que “lo que los chilenos quieren es al gobierno de emergencia, resolviendo los problemas de seguridad y economía (…) Y lo que estamos viendo es una frustración porque el gobierno no ha sabido cumplir con las expectativas que se tenían“.

Para el gerente general de Cadem, la administración vigente se enfrenta a “las consecuencias de una opinión pública que está mucho más cortoplacista. Donde se frustran de manera mucho más acelerada las expectativas”.

Pese a ello, sostuvo que el Gobierno todavía tiene oportunidad de aumentar sus índices de aprobación, dado que aún existe sintonía entre el programa que propuso Kast en su campaña electoral y la opinión pública.

“El presidente (Gabriel) Boric, su programa, se terminó con el triunfo del rechazo. El del presidente (Sebastián) Piñera se terminó con el estallido social. A José Antonio Kast no le ha ocurrido eso. Y, por lo tanto, tiene una oportunidad, en la medida en que el gobierno lograra leer el nuevo entorno, adaptar el programa a la nueva realidad que tiene, de poder estar con un nivel de aprobación distinto al que tiene hoy día”, aseguró.

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Así las cosas, afirmó que el Gobierno “tiene una oportunidad de estar en (…) 40%, en los próximos seis meses, sí y solo sí hicieran un cambio grande, porque implica un cambio de diseño estructural, en la manera en que se toman las decisiones políticas, sobre todo, comunicacionales”.

Es por ello que precisó que “se tiene que pensar en un gabinete que en el diseño esté pensado para las nuevas audiencias y la nueva lógica de la política”.

“No creo que el Gobierno esté condenado a vivir sus próximos tres años con un 20% o un 9% de aprobación”, remarcó.

“Me parece que no hay contrapeso al ministro Quiroz”

Izikson criticó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al alza de los precios de las bencinas luego de que se decidiera suspender la aplicación del Mepco, lo que provocó el aumento histórico de los valores.

El ministro “tomó una decisión en marzo de traspasar a precio exacto el combustible y eso le costó el año al gobierno. El año en materia de crecimiento, el año en materia de su relación con el gobierno, le costó el año”, sostuvo.

#ToleranciaCero | Roberto Izikson, gerente general de Cadem, por aprobación de Kast: “El ministro Quiroz tomó la decisión en marzo de traspasar el precio del alza de combustibles. Eso le costó el año al gobierno. Tomaron esa decisión porque había elección en el año tres. Eso fue un error” ▶️https://t.co/S7T1o8aWPo

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Indicó que aquella decisión se debía a que “había elecciones el año tres (del Gobierno), y no había elecciones ahora. Y eso fue un error“.

“¿Para qué tomar la decisión que tomaron hoy día con un 29% de aprobación, si podrían haber tomado esa decisión con 57% de aprobación? Y el impacto hubiera sido evidentemente mucho menor”, cuestionó.

Además, señaló que aquella situación evidenció la falta de figuras políticas fuertes en el Gobierno. “Cuando tú tienes un político con contrapeso al ministro de Hacienda, haces el anuncio del Mepco siete meses antes y no siete meses después. A mí me parece que no hay contrapeso al ministro Quiroz, desde al menos La Moneda o un ministro político”.

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“Me parece que, en términos del diseño del gabinete, una (debilidad) efectivamente es que es un gabinete con muy poca política y poco pensado para las audiencias”, afirmó.

En ese sentido, concordó con la exministra de la Segegob, Mara Sedini, respecto a que la situación del Mepco “era una crisis comunicacionalmente imposible de administrar porque no era una crisis comunicacional, era una a partir de una decisión política que toma el presidente con el ministro (Quiroz), y ahora también el caso Rabat no es una crisis comunicacional, es una crisis política a partir de una decisión política que toma el presidente“.

“A mí me parece que, si es que el gobierno no se hace cargo del costo de la vida, el desempleo y el crecimiento económico, en el más cortísimo plazo, es prácticamente imposible que salga del 29% o 26% de aprobación. Porque lo que más ha golpeado a este gobierno son las dimensiones económicas“, destacó.

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