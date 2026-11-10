Sin el Balón de Oro: FIFPro dejó a Harry Kane fuera del 11 ideal e incluyó a Mbappé, Messi, Yamal y Haaland

(CNN Español) — La gala del Balón de Oro 2026 sigue dando de qué hablar, incluso dos semanas después de que Harry Kane fuera elegido el mejor futbolista de la pasada temporada, superando en la votación a algunos de los favoritos del público, como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi.

Que el inglés —máximo goleador de la campaña con 73 goles— fuera distinguido como el mejor de todos a pesar de solo haber conquistado la Bundesliga y la Copa de Alemania dejó a unos cuantos aficionados descontentos, y la polémica no hizo más que crecer este lunes.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) anunció a su equipo ideal para la pasada campaña, en donde destaca la ausencia de Kane, el primer británico en ganar el Balón de Oro en más de 20 años, desde que lo hiciera Michael Owen.

El hombre del Bayern Munich no pudo meterse en el 11 de gala ni siquiera habiendo lugar para cuatro delanteros. Los que quedaron seleccionados fueron Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi y Erling Haaland.

La elección es sumamente cuestionable a primera vista. En primer lugar, Mbappé no ganó ningún título en todo el año, aunque es cierto que se destacó a nivel individual en el Mundial. Hizo goles, sí, pero Kane hizo más.

Por el lado del español, el título en la Copa del Mundo y en la Liga de España con el Barcelona parecían darle unos puntos extra, pero Yamal fue rara vez determinante en Norteamérica, con apariciones a cuentagotas. A nivel de clubes, Kane tuvo más éxito.

Aquí nadie va a dudar de Messi. El rosarino se puso a la selección argentina al hombro con 38/39 años y la llevó a otra final del Mundial, ya sea con los goles de los primeros partidos o con las asistencias de los últimos.

Sin embargo, el torneo de selecciones fue un mes y medio de temporada. El resto del año lo jugó en la MLS, una liga donde, más allá de los logros —la primera MLS Cup en la historia del Inter Miami—, no suma los mismos puntos que una Bundesliga o cualquiera de las otras grandes ligas de Europa.

El caso de Haaland es incluso más polémico. El noruego ganó apenas dos copas locales con el Manchester City en una de las peores campañas del ciclo Guardiola. A nivel de goles, hizo menos que Kane, sin tener tampoco ni la mitad de asistencias o incidencia de juego que el inglés tuvo con el conjunto bávaro. En el Mundial, el Androide hizo solo un gol más que Kane, perdiendo incluso el mano a mano entre Noruega e Inglaterra en cuartos de final.

A diferencia del Balón de Oro, cuya votación recae en periodistas de 100 países —los de más alto ranking FIFA—, el equipo ideal de FIFPro estuvo a cargo de 19.806 jugadores. Cada uno de ellos eligió tres nombres para cada categoría: portero, defensa, centrocampistas y delanteros.

En el caso de los atacantes, Mbappé fue el más votado, apareciendo en el 46% de las papeletas. Le siguieron Yamal (37,4%) y Lionel Messi (29,5%), mientras que Haaland se quedó afuera del podio, pero entró en el 11 ideal como cuarto delantero (28,4%). Kane terminó inmediatamente detrás, con un 27,6% de votos.

¿Quiénes integran el 11 ideal de FIFPro?

Además de los cuatro delanteros, el equipo del año tiene a:

David Raya (Arsenal y selección de España)

Achraf Hakimi (PSG y selección de Marruecos)

Pau Cubarsí (Barcelona y selección de España)

Nuno Mendes (PSG y selección de Portugal)

Jude Bellingham (Real Madrid y selección de Inglaterra)

Rodri (Manchester City y selección de España)

Vitinha (PSG y selección de Portugal).

En general, dominaron los dos grandes campeones de la temporada: el PSG, que conquistó el bicampeonato en la Champions League, y la selección de España, que bordó su segunda estrella mundial en la camiseta.

Sí llamó la atención también la elección de Raya, un portero que fue suplente durante todo el Mundial. El titular de la Roja, Unai Simón, incluso fue seleccionado mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro.

Sin embargo, aquí quizás se premió la constancia de Raya, portero de un Arsenal que ganó la Premier League por primera vez en décadas y estuvo a una tanda de penales de ganar su primera Liga de Campeones en la historia.

El femenino, con más polémica

El 11 ideal de las mujeres despertó incluso más polémica. Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, sí forma parte del equipo, pero llama la atención que recibiera menos votos que su excompañera en el Barcelona, Aitana Bonmatí —tres veces ganadora del premio de France Football—, quien estuvo fuera casi toda la temporada por una severa lesión.

Bonmatí apenas disputó siete partidos de la Liga F de España y uno de la Champions League.

También generó sorpresa que Ewa Pajor, segunda la votación al Balón de Oro, no tenga lugar en el equipo de FIFPro, a pesar de ser la goleadora de la Champions League y conquistar cuatro títulos con el FC Barcelona. Al igual que Bonmatí, las inglesas Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones y Ella Toone resultaron elegidas a pesar de sufrir varias lesiones en la campaña.

Al igual que en la votación de hombres, la arquera Balón de Oro, Cata Coll (Barcelona y selección de España), quedó afuera, con Hannah Hampton (Chelsea y selección de Inglaterra) siendo elegida mejor portera del año.

En el caso del fútbol femenino, la votación estuvo a cargo de 6.511 futbolistas mujeres de 64 países.

Así quedó el equipo ideal femenino: