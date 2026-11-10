PS acusa al Gobierno de campaña de “desprestigio” contra Codelco: Advirtieron eventual privatización de activos de la empresa estatal

El Partido Socialista (PS) acusó al Gobierno y al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, de impulsar una campaña para “desprestigiar” a la empresa estatal, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus registros de producción.

A través de una declaración pública, la colectividad apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, además de Fontaine, calificando sus intervenciones como un “espectáculo comunicacional“.

En esta línea, el PS cuestionó que se anticipen responsabilidades cuando todavía existen investigaciones pendientes.

“No existe ninguna auditoría terminada. Los informes de KPMG y la auditoría forense de EY no se han terminado ni se han entregado“, sostuvo, agregando que la Contraloría continúa investigando.

También apuntaron que “esta campaña ocurre justo cuando se discute el presupuesto de inversiones de Codelco para 2027 y cuando el ministro Quiroz anuncia el posible ingreso de privados y cambios de fondo en su administración, y cuando se habla de vender sus participaciones en otras mineras (El Abra, Quebrada Blanca, Anglo American Sur y Nova Andino pueden estar sobre los posibles candidatos)”.

La colectividad también vinculó los cuestionamientos a Codelco con la discusión de su presupuesto de inversiones para 2027 y las propuestas de incorporar capital privado: “Desprestigiar una empresa, presentarla en crisis y luego vender barato es una estrategia demasiado conocida”.

Asimismo, advirtió sobre una eventual venta de participaciones de Codelco en otras operaciones mineras y exigió al Gobierno mantener las inversiones previstas y respetar las investigaciones en curso.

“Codelco es de Chile, y no vamos a permitir que la desvaloricen para entregarla y repartírsela”, concluyó el comunicado.