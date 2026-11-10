Hermanos pierden la herencia de su madre por no auxiliarla mientras padecía Alzheimer: Corte Suprema confirmó sentencia

La Corte Suprema confirmó la sentencia que declaró indignos de heredar a tres hijos que no prestaron auxilio a su madre mientras padecía Alzheimer, pese a encontrarse en condiciones de hacerlo.

Según lo informado por el Poder Judicial, la resolución los excluye de la sucesión y ordena restituir los bienes heredados, junto con sus frutos y accesiones.

La Primera Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de casación presentado por Alex Mario, Mario Eugenio y Sergio Enrique Segura Hormazábal contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había ratificado su exclusión de la herencia de Elsa del Rosario Hormazábal Pérez.

Según los antecedentes establecidos en el juicio, la mujer requería asistencia debido al Alzheimer que padecía desde al menos 2015.

Sus cuidados fueron asumidos por una nieta, quien también fue designada curadora de sus bienes tras declararse su interdicción por demencia.

El tribunal consideró especialmente la existencia de una condena previa por violencia intrafamiliar contra los tres hijos, quienes reconocieron no haber proporcionado cuidados ni apoyo a su madre.

En ese contexto, el fallo estableció que incurrieron en falta de socorro, al no auxiliarla durante su enfermedad pese a tener la posibilidad de hacerlo.

Los demandados cuestionaron la decisión, argumentando que se había ampliado indebidamente el concepto legal de socorro y que no se acreditó individualmente la responsabilidad de cada uno.

Sin embargo, la Corte Suprema descartó infracciones a las normas que regulan la prueba y concluyó que el recurso pretendía modificar hechos ya establecidos por los tribunales inferiores, por lo que lo rechazó por manifiesta falta de fundamento.