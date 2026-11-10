“No tenía idea de que era una espía”: Trump revela qué le dijo Jensen Huang sobre el escándalo de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, luego de que se conocieran antecedentes sobre su relación extramatrimonial con una empresaria señalada como presunta espía de China.

Durante una intervención ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario reveló que conversó este lunes con Huang, quien le aseguró que desconocía los supuestos vínculos de la mujer con los servicios de inteligencia chinos.

“Hablé con él hoy, simplemente para saber si se encontraba bien”, relató Trump, antes de explicar que aprovechó la conversación para preguntarle directamente por las acusaciones.

“Le pregunté: ‘¿Tenías alguna idea de que ella era una espía?’. Me dijo: ‘No tenía idea de que ella era una espía’. Y realmente le creo”, aseguró el presidente estadounidense.

El mandatario también reconoció su sorpresa ante las revelaciones y expresó confianza en el ejecutivo, a quien describió como una persona honorable.

“Lo vamos a investigar. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto, y creo que él va a estar bien”, agregó.

La investigación que enfrenta el CEO de Nvidia

La controversia surgió después de que The New York Times revelara antecedentes de inteligencia estadounidense que vincularían a Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed International, con una presunta operación de espionaje del Gobierno chino.

Según las informaciones publicadas, la empresaria habría sido reclutada para obtener antecedentes sobre Jensen Huang y la industria estadounidense de semiconductores e inteligencia artificial.

El ejecutivo reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial con la mujer, aunque no ha admitido conocer sus presuntas actividades de inteligencia.

Tras conocerse los antecedentes, el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente para examinar la relación y determinar si existieron riesgos para la seguridad o los intereses de la compañía.

Por su parte, China rechazó las acusaciones de espionaje. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país calificó los señalamientos como infundados y acusó un intento de desprestigiar a Pekín.