Alerta roja para la Provincia del Tamarugal por altas temperaturas: Se pronostican hasta 36° C

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la provincia del Tamarugal (Región de Tarapacá) por “calor extremo”.

La medida se debe al aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) sobre altas temperaturas, que podrían llegar hasta 36° C en algunos sectores.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”, indicó Senapred.

La alerta se mantiene vigente desde la tarde del lunes y se mantendrá “hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

La institución recomendó a la población “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.