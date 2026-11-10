Diputado Venegas (PS) oficiará a Cancillería por nombramiento de Steinert como agregada en Paraguay

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, presentará un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir los antecedentes que llevaron a cabo la toma de esta decisión por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de asignar a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.

Venegas cuestionó la decisión y aludió a la falta de respuesta por parte de la exautoridad ante la comisión investigadora sobre su gestión, afirmando que “el país merece conocer las razones de esta decisión”.

“El Gobierno debe explicar por qué considera que una exministra que no ha concurrido a responder las preguntas de una comisión investigadora reúne las condiciones para asumir la representación de Chile en el extranjero en un cargo diplomático en un ámbito tan sensible como la seguridad”, continuó Venegas.

En esa misma línea, el parlamentario recriminó la acción tomada por Cancillería al respaldar el nombramiento en medio de indagatorias parlamentarias pendientes.

“Representar a Chile exige un compromiso con sus instituciones, y ese compromiso también se demuestra dando explicaciones sobre el ejercicio de un cargo público. Resulta difícil comprender que Cancillería respalde esta designación diplomática mientras siguen pendientes respuestas ante el Congreso. Se debe aclarar cómo evaluó esos antecedentes y por qué se decidió seguir adelante”, añadió.

Asimismo, Venegas apuntó la contradicción entre la designación de Steinert y el compromiso del Presidente Kast en materia de nombramientos en cargos públicos.

“El Presidente Kast prometió terminar con los pitutos, pero cuando se trata de reubicar a sus exautoridades siempre parece haber un puesto disponible. Por eso vamos a pedir los antecedentes: el Gobierno debe demostrar qué necesidad pública justifica esta contratación y cuáles fueron los méritos y criterios que determinaron la elección”, concluyó el parlamentario.