Sichel critica nombramiento de Trinidad Steinert como agregada de seguridad en Paraguay: “¿Por qué Chile necesita esa figura?”

Esta tarde, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind-UDI), criticó la designación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, como agregada de seguridad en Paraguay.

En conversación con T13, el jefe comunal argumentó que no hay fundamentos para enviarla hasta dicho país y, además, cuestionó su transcurso por la cartera.

“No me gusta. No sé si rompe promesas o no, pero creo que no hay una buena explicación de por qué necesitamos un agregado de seguridad en Paraguay. Esa es la primera pregunta: ¿por qué Chile necesita esa figura? Y, segundo, ¿por qué una ministra que, además, no salió de la mejor manera?”, sentenció.

Cabe recordar que, según el comunicado difundido, esta mañana, por La Moneda señalaron que su principal tarea será “colaborar en la coordinación” de los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los objetivos de la política exterior impulsada por la Cancillería.

En la entrevista, Sichel criticó la falta de coordinación y liderazgo político del Ejecutivo, advirtiendo que no existe una figura con suficiente autoridad para conducir las conversaciones.

“Hoy día, mi sensación es que hay un Gobierno sin alguien que lleve el pandero, más allá del Presidente. Y el Presidente no está para estas negociaciones. Por lo tanto, todos se suben arriba del piano: cuando tú quieres conversar con todos, entonces todos valen lo mismo. Yo creo que ese es un error de diseño”, dijo.