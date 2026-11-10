Viña 2027 comienza a revelar su parrilla: Laura Pausini es la primera artista confirmada para el certamen

Esta tarde, el Festival de Viña del Mar confirmó a su primera artista para la edición de este 2027.
Se trata de la cantante italiana Laura Pausini, quien pisará por tercera vez la Quinta Vergara, quien ya estuvo en 1997 y en 2014.
La noticia fue entregada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, durante la Gira de Promoción Internacional que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos.
Ripamonti indicó: “Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad (…) El Festival de Viña tiene que ser mejor cada año, porque tenemos la responsabilidad de cuidar, fortalecer y proyectar este patrimonio nacional. Y si anunciamos una competencia de primer nivel y hoy sumamos a una artista extraordinaria que viene a potenciar un evento que dinamiza nuestra economía, impulsa el turismo y, sobre todo, llena de orgullo a los habitantes de Viña del Mar“.
Desde la organización del evento, apuntaron que “durante los próximos días” se conocerán los demás artistas que se sumarán a la parrilla.
El festival se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de octubre.
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