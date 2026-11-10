Katherine Martorell por permanencia de Rabat: “Los ministros pueden tener muy en claro cuándo están dañando”

Esta noche, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, abordó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de penas y las críticas al manejo de crisis por parte del Ejecutivo.

En conversación con 24 Horas, Martorell comentó acerca de la permanencia del secretario de Estado y sostuvo que, más allá de las decisiones que correspondan al presidente José Antonio Kast, los ministros deben evaluar el impacto de gestión en el Ejecutivo.

“Yo siempre he pensado que los ministros son fusibles. El capital político más importante es el del presidente porque, además, el presidente fue el elegido por la ciudadanía, no los ministros”, señaló.

En esa línea, la también abogada agregó que “los ministros pueden tener muy en claro cuándo realizan su gestión, cuándo están contribuyendo a la misma o cuándo están dañando“.

La otrora subsecretaria de Prevención del Delito planteó que los secretarios de Estado tienen la posibilidad de evaluar su continuidad, y que esa responsabilidad no recae exclusivamente en el mandatario.

“(El ministro Rabat) tiene la posibilidad de tomar una decisión de carácter indeclinable más allá de la propia decisión del presidente de la República”, añadió.

Sus dichos se dan luego de la polémica por la permanencia del titular de Justicia en la cartera, luego de que el Gobierno enfrentara cuestionamientos por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.