Pescadores y buzos de Antofagasta solicitan ayuda ante 22 ataques de lobos marinos contra trabajadores durante sus faenas

Una complicada situación se ha registrado en la Región de Antofagasta, en donde se han registrado al menos 22 ataques de lobos marinos contra buzos mariscadores y pescadores durante sus labores.

Según informó el medio Timeline, ya se han evidenciado 15 ataques en la Caleta Coloso y otros siete en el Terminal Pesquero de la ciudad.

Los afectados sostienen que los animales han cambiado su comportamiento, ya que anteriormente atacaban en caso de que les quitaran su alimento durante las faenas, pero ahora las agresiones ocurren directamente contra los buzos y pescadores.

Entre los testimonios que recogió el medio se encuentra Guillermo Guerra, quien es buzo mariscador con 42 años de experiencia, quien dijo que “el día sábado trabajando en el sector balneario fui atacado por un lobo marino emergiendo. El animal no intentó quitarme ni un producto de las manos, solamente atacó por atacar“.

Tras ello, Alex Coz, presidente de la Asociación Gremial de Buzos Mariscadores y Pescadores de Caleta Coloso (Agrebumr), solicitó encontrar una solución para evitar consecuencias fatales tras esta serie de ataques.

Coz llamó a las autoridades “para que se hagan presentes por la necesidad que esto los está afectando a nosotros, no es una caleta, ya se está convirtiendo en algo de toda la región”.