Estafa por venta de un bus que nunca fue entregado: tribunal ordena indemnizar con $24 millones a víctima

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Enrique Alejandro Lozano Ortiz por el delito de estafa, tras acreditar su participación en la falsa venta de un bus por $21 millones.

Además, ordenó pagar una indemnización de $24 millones a la víctima, quien nunca recibió el vehículo ni recuperó su dinero.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando un tercero ofreció a la afectada la compra de un bus por $21 millones, proporcionándole fotografías del vehículo y los antecedentes de Lozano Ortiz como supuesto vendedor.

La víctima emitió un vale vista por dicha suma a nombre del acusado, quien cobró el documento pese a saber que la compraventa no se concretaría y posteriormente transfirió el dinero al tercero involucrado. Según estableció el tribunal, el condenado también aseguró falsamente que el bus había sido entregado.

En el ámbito civil, la justicia acogió parcialmente la demanda de indemnización y fijó un pago de $21 millones por daño emergente y $3 millones por daño moral, más los reajustes e intereses correspondientes. El fallo estableció que el delito provocó una afectación emocional indemnizable a la víctima.

En cuanto a la sanción penal, el tribunal condenó a Lozano Ortiz a 541 días de presidio, pena sustituida por la remisión condicional durante el mismo período. También le impuso una multa de 11 UTM y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.