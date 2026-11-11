Robo en colegio de Estación Central termina con disparos: Investigan si uno de los delincuentes resultó herido

Un robo afectó durante la madrugada de este miércoles al Colegio Villa España, ubicado en avenida 5 de Abril, en el sector de Villa Francia, comuna de Estación Central. El procedimiento policial posterior habría incluido disparos, por lo que se investiga si uno de los delincuentes resultó herido.

Según los antecedentes preliminares, tres sujetos encapuchados llegaron al establecimiento cerca de la 01:00 horas a bordo de un vehículo y forzaron una reja exterior para ingresar al recinto.

Una vez dentro, los individuos accedieron a distintas dependencias del colegio y sustrajeron al menos un computador desde una oficina de inspectoría.

De acuerdo con el director del establecimiento, Gustavo Olivares, las cámaras de seguridad permitieron establecer que los desconocidos permanecieron cerca de 20 minutos en el lugar.

Los sujetos también ingresaron a otras dos oficinas, aunque todavía no se ha determinado si sustrajeron más especies.

Investigan disparos durante procedimiento policial

El hecho fue advertido por un vecino del sector, quien alertó a la familia del director. Tras revisar las imágenes de vigilancia, el responsable del establecimiento dio aviso a Carabineros.

Según los antecedentes recopilados, durante el procedimiento policial se habrían efectuado disparos en el exterior del colegio.

Las diligencias buscan establecer las circunstancias en que se utilizó el arma de fuego y determinar si alguno de los involucrados resultó herido durante su huida.

En el reporte inicial no se informaron personas detenidas por el robo.

Pese a lo ocurrido, la dirección del Colegio Villa España confirmó que las clases se desarrollarán con normalidad durante este miércoles y que no se contempla suspender las actividades escolares.