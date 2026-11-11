Paro de camioneros y buses cumple segundo día: Reportan congestión y cortes parciales en rutas de Santiago

El paro de camioneros y transportistas cumple este miércoles 11 de noviembre su segunda jornada de movilizaciones, con nuevas complicaciones en el tránsito de las principales carreteras de la Región Metropolitana.

Las manifestaciones, convocadas en rechazo al alza de los combustibles, mantienen a grupos de camiones y buses interprovinciales detenidos en distintos puntos de las rutas, con restricciones parciales para los demás conductores.

Las principales dificultades se concentran en la Ruta 5 Sur y la Ruta 68, donde los vehículos de transporte de carga y pasajeros ocupan parte de las pistas de circulación.

¿Qué rutas presentan complicaciones por el paro de camioneros?

En la Ruta 5 Sur, propietarios de buses interprovinciales permanecen estacionados en el sector del paradero de Colón, en la comuna de San Bernardo, en dirección al norte.

Los vehículos ocupan al menos una de las pistas de circulación, lo que provoca dificultades para quienes se desplazan hacia Santiago.

Por otra parte, en la Ruta 68, los camioneros continúan movilizados a la altura de Ciudad de Los Valles, en Pudahuel, donde mantienen vehículos detenidos en la berma y parte de la calzada.

La concesionaria de la autopista informó que, a la altura del kilómetro 12,4 en dirección a Santiago, se encuentran restringidas la pista derecha y la berma debido a la manifestación.

Ante las interrupciones, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y considerar posibles demoras en sus desplazamientos.

Segundo día de protestas por el precio de los combustibles

Las movilizaciones comenzaron el martes 10 de noviembre, impulsadas por agrupaciones de transportistas que exigen medidas para enfrentar el aumento de los costos operacionales, especialmente del diésel.

El conflicto continúa pese al anuncio del Gobierno de un proyecto de ley que busca limitar a $20 por litro las eventuales alzas de las bencinas y el diésel durante 90 días.

Durante la primera jornada, las protestas también provocaron importantes congestiones en accesos a la capital, mientras el Ejecutivo llamó a mantener el diálogo para evitar nuevas interrupciones del tránsito.