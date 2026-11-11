Primera jornada de la Ley de Presupuestos 2027 en la Cámara: Se rechazó partida del Ministerio del Interior

En la primera jornada de debate y votación particular de la Ley de Presupuestos 2027, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la totalidad de la partida del Ministerio del Interior.

La iniciativa tuvo 71 votos a favor y 71 en contra, por lo que fue rechazada al no tener más votos afirmativos que negativos.

En la instancia, los parlamentarios criticaron la reducción de 30,6% de los recursos para el programa de Gestión de Riesgos de Senapred. A su juicio, es “inentendible” que se disminuyan los dineros a una repartición que es fundamental, teniendo en cuenta que se está en un momento marcado por desastres naturales como incendios, inundaciones, tormentas, entre otros.

También se habló sobre la rebaja de presupuesto de 85,8% a la Ley Cholito; materias de migración y fronteras; reducciones en programas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional; y la necesidad de más recursos para programas de proempleo.

Presupuesto 2027: Asignaciones a exPresidentes

Durante la sesión, los diputados aprobaron las partidas de Presidencia de la República, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda.

Sin embargo, se pidió votación separada de la asignación a expresidentes de la República, la cual fue rechazada.

De ese modo, solo se ratificaron los dineros para el pago de la dieta —que corresponden a una ley permanente—, pero no los gastos variables que financian las asignaciones de los exmandatarios.

Con todo, la discusión del Presupuesto 2027 será retomada este miércoles a partir de las 09:30 horas para continuar con las intervenciones de la partida de Educación.