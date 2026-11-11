Migraciones actualiza cinco reglamentos pendientes: Incluye controles para reunificación familiar y permisos laborales

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) informó que actualizó cinco reglamentos que se encontraban pendientes desde la entrada en vigor de la Ley de Migraciones en febrero de 2022.

Las normas incluyen la regulación de residencia temporal, procedimiento de multas, condición de apatridia, concesión de libertad para actividades remuneradas de turistas y actualización en el cobro de derechos por diversos trámites migratorios.

Ley de Migraciones incluye controles para reunificación familiar y permisos laborales para extranjeros

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que las adecuaciones “también robustecen la protección a niños, niñas y adolescentes (NNA), tanto para quienes solicitan la reunificación familiar desde el exterior como dentro del país. Era una deuda pendiente que no podía persistir; la legislación finalmente se pone al día como corresponde”.

Respecto a este punto, se regula la entrega de residencias temporales para NNA por razones humanitarias o de reunificaciones familiares, introduciendo un mayor control en las exigencias de acreditación y verificación de vínculos familiares, “con especial énfasis en aquellos menores que ingresan o se encuentran en Chile sin la compañía de sus padres o adultos responsables”.

En materia laboral, y considerando las inquietudes planteadas por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Migraciones amplió de 6 a 10 meses el período de residencia para trabajadores de temporada y se incorporó la firma electrónica para la validación de contratos.

A ello se suma que “se estableció que los participantes de competencias deportivas internacionales y eventos culturales o científicos que ingresen como turistas (permanencia transitoria) podrán obtener, de forma excepcional y gratuita, una autorización para desarrollar actividades remuneradas esporádicas”.

De manera adicional, el Decreto 177 incluyó subcategorías dirigidas a personas que realicen pasantías, investigaciones o estudios postdoctorales, “con el fin de fomentar el intercambio académico”; y se regularon los permisos para miembros de iglesias extranjeras residentes en Chile, un trabajo coordinado junto al Arzobispado de Santiago.