“Gastaba $20 mil, hoy gasto $40 mil”: Taxistas se suman al paro de camioneros por alza de combustibles

El paro de camioneros sumó este miércoles un nuevo apoyo, luego de que taxistas del aeropuerto de Santiago se incorporaran a las manifestaciones en la Ruta 68, en la comuna de Pudahuel, para protestar por el alza de los combustibles.

La movilización cumple su segunda jornada con la participación de transportistas de distintos rubros. En la Ruta 68, camiones, camionetas, grúas y taxis permanecen detenidos en parte de la calzada, con solo una pista habilitada para la circulación.

En conversación con Meganoticias, Narciso Molina, presidente de Taxi Oficina del Aeropuerto, explicó que decidieron sumarse a las protestas debido al impacto del aumento del diésel en sus costos operacionales.

“Nos queremos unir al paro también, porque nos está afectando como gremio, y la solución sería que el Gobierno envíe un proyecto de ley y elimine el impuesto específico a los combustibles”, sostuvo.

El dirigente ejemplificó las dificultades económicas que enfrenta el sector con el aumento de sus gastos diarios.

“Yo en febrero gastaba 20.000 pesos diarios, mi vehículo es diésel. Hoy día estoy gastando 40.000 pesos diarios. Si lo llevo al mes, es 1.200.000 pesos. No da, el trabajo no da”, afirmó.

Molina agregó que los taxistas no pueden traspasar completamente estos incrementos a las tarifas que cobran a sus pasajeros, debido al riesgo de perder clientes.

Paro continúa tras reunión sin acuerdo con el Gobierno

La incorporación de los taxistas ocurre después de que representantes de los transportistas sostuvieran una reunión de cerca de dos horas con autoridades del Ministerio de Transportes durante la jornada del martes.

El encuentro terminó sin acuerdo, por lo que los gremios movilizados decidieron mantener la paralización y las manifestaciones en distintas rutas del país.

Entre las principales demandas de los transportistas se encuentran la eliminación del impuesto específico a los combustibles, cambios al funcionamiento del MEPCO y una revisión de los cobros de peajes y TAG.

Por ahora, las protestas continúan en la Ruta 68, mientras los organizadores no descartan que otros gremios del transporte de pasajeros se incorporen durante la jornada.