Juan Sutil respalda petición de camioneros por registro nacional y advierte posible lavado de dinero en el sector

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, respaldó una de las demandas de los camioneros movilizados por el alza de los combustibles: la creación de un registro nacional del transporte que permita formalizar el sector.

En conversación con Radio Infinita, el empresario sostuvo que esta medida también podría contribuir a prevenir el uso de vehículos de carga para operaciones relacionadas con el lavado de dinero.

“Una de sus peticiones que yo le encuentro razón es que haya un registro nacional de transporte que permita que esto tenga formalidad”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “hay a veces incluso gente que puede blanquear recursos a través de comprar algunos camiones que tienen ya sus años”, los cuales podrían utilizarse para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de negocios ilícitos.

Sutil recordó que esta propuesta ya había sido abordada durante negociaciones anteriores entre el Gobierno y los gremios del transporte, en las que participó como mediador.

“Cuando me tocó negociar la vez anterior por encargo del Gobierno y por encargo de los gremios, este punto estuvo”, señaló.

Reparos de Sutil al congelamiento de tarifas

El empresario también abordó las dificultades para establecer límites a los precios en el contexto de la crisis de los combustibles.

Según explicó, congelar tarifas resulta complejo debido a la dependencia de Chile de los precios internacionales y al funcionamiento de su economía de mercado.

“Chile es un país que está inserto en una economía social de mercado que funciona en base a los valores internacionales de los precios de intercambio”, sostuvo.

Por ello, planteó que no resulta sencillo fijar precios e impedir sus incrementos mediante decisiones administrativas.

Finalmente, Sutil también señaló que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) continúa en funcionamiento, en medio de las exigencias de los transportistas por modificar su aplicación.