Fuerte temblor remece a la Región de Antofagasta durante la mañana de este miércoles: Se sintió en las cercanías de Calama

Un temblor se registró durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre en el norte del país, en la Región de Antofagasta, y que se registró en las cercanías de Calama.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,9 con una profundidad de 91 kilómetros.

El evento fue localizado a 14 kilómetros al oeste de Calama y se registró a las 08:36 horas de esta jornada.