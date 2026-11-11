Chile entrega $1.000 millones para el desarrollo de tres expediciones científicas en aguas antárticas en el “Almirante Viel”

En una ceremonia realizada en Valparaíso, el Ministerio de Ciencias, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), anunció la entrega de $1.000 millones a la Armada para desarrollar tres expediciones científicas en aguas entárticas en el rompehielos AGB 46 “Almirante Viel”.

El “Almirante Viel”, el rompehielos de la Armada de Chile, realizará tres salidas, con trabajo científico en el mar de Weddell, Bahía Margarita y el estrecho Bransfield, y cumplirá el rol de plataforma naval y logística de las expediciones, coordinadas científicamente por el Instituto Antártico Chileno (Inach).

La iniciativa es desarrollada en colaboración con la Armada, el SHOA y el INACH, y permitirá que 71 científicos trabajen a bordo en aguas antárticas.

La infraestructura del rompehielos, su autonomía operativa, equipamiento y dotación especializada facilitarán el transporte de investigadores, estudiantes y personal técnico junto a sus equipos e instrumentos entre Punta Arenas y las zonas de operación antártica.

De esa manera, se facilitará la toma de muestras, la obtención de datos oceanográficos y el desembarco de equipos científicos terrestres.

Asimismo, la participación de la Armada, a través del SHOA y de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, aportará con las capacidades de navegación, seguridad, operación y apoyo técnico para la ejecución de las actividades científicas, de acuerdo con las condiciones meteorológicas y operacionales.

La ministra de Ciencas, Ximena Lincolao, comentó: “Chile cuenta con un rompehielos de primer nivel y nuestra tarea es sacarle el máximo potencial para la ciencia. Con esta inversión de $1.000 millones, 59 científicos podrán investigar en la Antártica y, gracias a ello, generar datos y conocimiento para el país”.

La autoridad dijo que se lanzará un concurso para que “cuatro profesores puedan sumarse a esta expedición en febrero, acercando la experiencia de la investigación antártica a las comunidades educativas”.

El director del SHOA, Carlos Zúñiga, señaló que la institución, a través del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), “coordina organismos públicos, universidades y centros de investigación para transformar capacidades individuales en esfuerzos conjuntos”.

“El conocer el continente antártico no solamente aporta al país, sino que también contribuye a toda la humanidad, y ese es nuestro enfoque principal, poder obtener ciencia y ciencia con sentido en beneficio de todas las personas”, agregó.

Por su parte, el director del Inach, Gino Casassa, resaltó que el financiamiento del ministerio “permitirá concretar una nueva y largamente esperada etapa de investigación científica a bordo del Rompehielos Almirante Viel”.

Y añadió que la iniciativa brindará a los científicos “nuevas oportunidades para investigar en mayor profundidad los complejos procesos que operan en el Continente Blanco y cuyas implicancias trascienden la Antártica, pues no solo afectan a nuestro país, sino también al resto del planeta, particularmente en el actual contexto de cambios climáticos y ambientales”.