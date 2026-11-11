Por el lanzamiento de GTA VI: Empresa dará un día libre a sus 7.000 trabajadores para jugar el esperado título de Rockstar Games

La empresa tecnológica Logitech anunció que concederá un día libre remunerado a sus cerca de 7.000 trabajadores en todo el mundo para jugar videojuegos, una iniciativa que coincide con el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), programado para el próximo 19 de noviembre.

La medida, denominada Logi Game Day, permitirá que empleados de jornada completa y practicantes utilicen un día laboral para disfrutar del videojuego que prefieran, sin la obligación de elegir el nuevo título de Rockstar Games.

Según informó la compañía, el beneficio podrá utilizarse durante los próximos 12 meses, hasta noviembre de 2027, por lo que los trabajadores tampoco estarán obligados a solicitarlo el día del estreno de GTA VI.

La directora ejecutiva de Logitech, Hanneke Faber, defendió la iniciativa y cuestionó la percepción de que los videojuegos constituyen una actividad improductiva.

“Es hora de abandonar el estereotipo de que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo”, sostuvo la ejecutiva.

¿Por qué Logitech decidió dar un día libre para jugar?

La compañía fundamentó su decisión en investigaciones propias sobre los posibles beneficios de los videojuegos para el desarrollo de habilidades profesionales.

De acuerdo con un estudio impulsado por Logitech, el 81% de los jugadores encuestados considera que los videojuegos les ayudan a ganar confianza, reducir la ansiedad y enfrentar desafíos cotidianos.

La empresa sostiene que algunas de estas habilidades, como la concentración, el pensamiento estratégico y la resolución de problemas, también pueden resultar útiles en el entorno laboral.

En esa línea, Elaine Laird, responsable de Recursos Humanos de Logitech, afirmó que “jugar no es lo contrario de trabajar” y defendió la importancia del descanso para recuperar la concentración y abordar problemas desde nuevas perspectivas.

Una celebración que coincide con el estreno de GTA VI

Como parte de la iniciativa, Logitech organizará el 19 de noviembre un evento especial de videojuegos y transmisiones en directo en sus oficinas de San José, California, coincidiendo con el lanzamiento de GTA VI.

Sin embargo, no todos los ejecutivos tienen previsto dedicar su jornada libre al título de Rockstar. El director financiero de la compañía, Matteo Anversa, adelantó que planea aprovechar el beneficio para jugar Forza con un simulador de conducción.

Según datos de la firma BambooHR recogidos por Fortune, las solicitudes de días libres para esa fecha han aumentado cerca de un 13% respecto de jornadas comparables de años anteriores.