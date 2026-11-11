Estos son los nombres que suenan en el Manchester United para reemplazar a Michael Carrick ante su posible salida

(CNN Español) — El río de rumores suena con fuerza en el Manchester United.

Con el equipo en puestos de descenso en la Premier League por primera vez en décadas, una eventual salida del actual entrenador del equipo, Michael Carrick, alborota las piedras que se remueven en la corriente, con una ola de entrenadores que podrían tomar el cargo que deje vacante el exjugador del club, en caso de que así lo decida la directiva.

Entre los candidatos que se han lanzado a la palestra pública, asoman varios nombres a considerar.

Las posibles opciones del Manchester ante la eventual salida de Carrick

Antonio Conte y Julian Nagelsmann parecen tener el perfil de “manager” que necesita el club. Un técnico que no solo se encargue de ponerle orden al equipo en la cancha y de motivar a una plantilla que ha perdido el norte, sino que, además, puede lidiar con una directiva que carece de la dirección clara de hacia dónde debe apuntar el club en lo sucesivo.

Sin embargo, Conte, por su estilo de juego, y Nagelsmann, por no tener experiencia previa en la Premier League, parecieran partir en desventaja en una carrera en la que nadie parece querer llevarse el premio.

Mauricio Pochettino y Didier Deschamps

La experiencia en Southampton, Tottenham y Chelsea avala el nombre de Mauricio Pochettino. También su trabajo reciente en la selección de Estados Unidos, a la que dirigió con relativo éxito durante la Copa del Mundo de 2026.

No obstante, el argentino tiene contrato vigente con el seleccionado de las barras y las estrellas hasta 2030, con un proyecto seductor que incluye competiciones internacionales como la Copa Oro, una posible Copa América de local en 2028 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, más allá del reto de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2030.

De paso, en Estados Unidos, la presión por los resultados puede resultar menor a la que verá en un equipo como el United, al que no solo estará obligado a salvar del descenso, sino a llevarlo a ganar un título en un tiempo perentorio, para una afición sedienta de victorias.

El caso de Deschamps es aún más difícil. El estratega francés también aparece en el entorno de la Juventus, equipo en el que jugó en su etapa como futbolista activo, y su conocimiento de la Serie A lo inclinaría hacia esa opción.

Eddie Howe

La idea de llevar a un entrenador con éxito y más si conoce el entorno reciente de la Premier League con otro grande que estaba venido a menos, como el Newcastle, es cuando menos tentadora para el Manchester United. Sin embargo, Howe ya aseguró que no desea volver a trabajar pronto en Inglaterra.

¿Un viejo conocido?

En este renglón aparecen Ole Gunnar Solskjaer y Ruud Van Nistelrooy, pero el noruego está vinculado a la UEFA como analista táctico de su comisión técnica, y el neerlandés es parte del cuerpo técnico de Xavi Hernández en la selección de su país.

La encrucijada del United con su banquillo, por el perfil específico que se requiere y por ser una silla caliente con “aspirantes” que están ocupados en otras tareas, parece no tener fácil salida.