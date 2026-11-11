Banchile Inversiones presenta el 66º Abierto del Club de Golf Los Leones

El Club de Golf Los Leones será el anfitrión de una nueva edición de su abierto, el cual se realizará entre el 20 y 22 de noviembre. Este es uno de los torneos más tradicionales de nuestro país y se espera que reúna a más de un centenar de golfistas, contando con la presencia destacada de Joaquín Niemann junto a otras figuras del ámbito nacional como Mark Tullo, Gustavo Silva y Matías Domínguez, y también internacionales tales como Marcos Montenegro, campeón edición 2024 , Felipe Garcés, Rafael Becker, Mateo Fernández de Oliveira y Jorge Monroy, ganador de la edición 2022. Todos competirán por una bolsa de US$ 70.000 en premios para los jugadores profesionales.

“Es un enorme orgullo para el Club de Golf Los Leones ser anfitrión de un campeonato que, con más de 65 años de historia, se ha consolidado como una cita emblemática del golf nacional, marcada por la tradición, el prestigio y la excelencia deportiva. Esta competencia es una oportunidad para disfrutar del golf de más alto nivel, pero también para reunir a las familias y a los aficionados en torno a una gran fiesta deportiva, además de disfrutar del paisaje de una cancha de excelencia. Este año, hemos preparado varias novedades y sorpresas para ofrecer una experiencia que vaya más allá de la cancha, haciendo de este campeonato un panorama imperdible” afirma José Tomás Errázuriz, presidente del Club de Golf Los Leones.

Por su parte, Banchile Inversiones reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte de alto rendimiento a través del respaldo a este histórico certamen.

“Para Banchile Inversiones ser parte de este campeonato es una forma de contribuir al desarrollo y la proyección del golf en Chile. En esta edición, es especialmente relevante contar con la participación de Joaquín Niemann, una de las principales figuras del golf mundial, cuya presencia representa una gran oportunidad para acercar este deporte a nuevas generaciones e inspirar a quienes lo practican. Estamos muy contentos de apoyar un torneo que pone al golf chileno en un lugar destacado y permite disfrutar de una competencia de primer nivel”, asegura José Antonio Díaz, gerente general de Banchile Corredores de Bolsa.

El torneo categoría A, válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) y para el Ranking Mundial Amateur (WAGR), se disputará en 54 hoyos con corte clasificatorio tras los primeros 36 hoyos.

El evento será abierto a todo público y será una fiesta deportiva para la familia. Una vez más el certamen cuenta con el auspicio de Banchile Inversiones y con el apoyo de Starr, GPS Property, Synerjet Leonardo, Motorola, Canal 13, Freeport McMoran, Aston Martin, Powerade, Thermomix, Rebels, Greensystems, Powerade y Benedictino, lo que lo convierte en una imperdible oportunidad tanto para los amantes del golf como para quienes quieran conocer una de las canchas más tradicionales del país y de Latinoamérica.