Ministro Campos enrostra “beneficios” a camioneros en paro: “Si el sector agrícola recibiera la mitad que ellos, levantaría un monumento”

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, cuestionó este miércoles la paralización de camioneros que cumple su segunda jornada en distintas rutas del país y criticó que el gremio mantenga las movilizaciones pese a los beneficios que, según sostuvo, ha recibido del Gobierno durante los últimos siete meses.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado comparó las ayudas destinadas al transporte de carga con las que ha recibido el sector agrícola y planteó que existe una diferencia importante entre ambos rubros.

“Si el sector agrícola hubiese recibido la mitad de los beneficios, ayudas, bonificaciones, tratamientos especiales que han tenido en estos siete meses el sector de los transportistas, no sé, yo creo que el sector agrícola le estaría levantando un monumento a la Plaza de Armas al señor Ministro de Hacienda”, afirmó.

En esa línea, Campos expresó su desacuerdo con las protestas que mantienen los camioneros en distintas carreteras, las cuales han provocado congestión y restricciones parciales del tránsito.

“Lo que yo no entiendo es cómo un sector que ha tenido y que tiene un tratamiento especial ahora opte por las vías de hecho”, manifestó el ministro, quien también cuestionó las complicaciones que generan las movilizaciones.