CNN Chile es reconocido como el medio con mejor reputación en Empresas Humanas 2026

CNN Chile fue reconocido como el medio de comunicación con mejor reputación corporativa en la edición 2026 del estudio Empresas Humanas, desarrollado por True Brands en colaboración con Nielsen. La ceremonia se realizó este miércoles 11 de noviembre y contempló la entrega de 19 reconocimientos a organizaciones de distintos sectores.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para la señal informativa, que también obtuvo el primer lugar de su categoría en las ediciones de 2024 y 2025. De esta manera, el canal reafirma su posición en una medición que recoge la percepción ciudadana sobre las empresas y su relación con las personas.

Durante la actividad se abordó la importancia de la confianza, la cercanía y la capacidad de las organizaciones para mantener vínculos sólidos con la ciudadanía, especialmente en un escenario de transformaciones tecnológicas e incertidumbre económica.

La confianza como factor clave de la reputación corporativa

Durante la presentación de los resultados, María Elena Guerrero, directora ejecutiva de True Brands, explicó que la edición 2026 mostró una mayor estabilidad en las evaluaciones respecto de años anteriores.

Según lo expuesto en la ceremonia, esta tendencia no necesariamente representa un resultado negativo, sino que podría reflejar una mayor valoración de aquellas organizaciones que ofrecen confianza y estabilidad en contextos de incertidumbre.

El análisis también abordó los cambios asociados a la inteligencia artificial, las preocupaciones sobre el empleo y los desafíos económicos que enfrentan las personas.

En este escenario, la confianza se posiciona como uno de los principales atributos para construir y mantener una reputación corporativa sólida.

CNN Chile destaca el reconocimiento a su labor informativa

En un despacho desde la ceremonia, CNN Chile destacó la relevancia del premio y su relación con el trabajo periodístico que desarrolla diariamente el canal.

La distinción representa un reconocimiento a la labor de los equipos editoriales, periodísticos, técnicos y administrativos que participan en la producción y difusión de contenidos informativos.

Asimismo, durante la transmisión se destacó que la misión del canal consiste en entregar información oportuna, con pluralidad de voces y que permita a las audiencias comprender los acontecimientos que afectan su vida cotidiana.

El reconocimiento de Empresas Humanas 2026 refuerza la importancia de mantener una relación de confianza con las audiencias y plantea el desafío de continuar desarrollando una cobertura informativa rigurosa, especialmente ante un escenario de cambios y nuevas exigencias para los medios de comunicación.