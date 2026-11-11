La Roja vuelve a la cancha: A qué hora juega Chile ante Colombia y dónde ver el partido

La Selección Chilena volverá a la cancha este viernes 13 de noviembre para enfrentar a Colombia, en el primero de dos partidos amistosos programados entre ambos combinados durante la última fecha FIFA de 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará mantener las buenas sensaciones tras su último compromiso internacional, en el que derrotó por 2-0 a México, con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Para esta doble fecha, el entrenador convocó a 26 futbolistas, entre ellos Guillermo Maripán, Williams Alarcón, Darío Osorio y Ben Brereton. Sin embargo, la nómina sufrió la baja de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado por un esguince en su tobillo derecho.

El compromiso en Colombia tendrá además un carácter benéfico, ya que la recaudación por la venta de entradas se destinará a las labores de reconstrucción y asistencia tras el terremoto que afectó al país durante agosto.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Chile?

El encuentro entre Colombia y Chile se disputará este viernes 13 de noviembre, a partir de las 21:00 horas de Chile (19:00 horas de Colombia).

El partido se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, donde el conjunto colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, recibirá a La Roja.

¿Dónde ver en vivo Colombia vs. Chile?

El amistoso entre Colombia y Chile será transmitido en vivo por televisión abierta a través de Mega.

Además, Mega 2 ofrecerá una transmisión con interpretación en Lengua de Señas Chilena, mientras que el partido también estará disponible por streaming mediante la plataforma MegaGO, que contará con una alternativa de visualización en calidad 4K HDR.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile contra Colombia?

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas de Chile, esta vez en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El segundo amistoso también contará con transmisión de Mega, Mega 2 y MegaGO, y marcará el cierre de la programación internacional de La Roja para 2026.