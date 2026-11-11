Meteorología actualiza alerta por “altas temperaturas extremas”: Incluye Valparaíso y la Región Metropolitana con hasta 37° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó nuevamente su alerta por “evento de altas temperaturas extremas”.

El fenómeno se registrará en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Las altas temperaturas se darán entre la tarde de este miércoles 11 y la tarde del jueves 12 de noviembre.

¿Dónde se registrarán las altas temperaturas?

Antofagasta: Pampa

Atacama: Precordillera

Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos

Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos

Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera

En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían llegar hasta 38° C en la Pampa de Antofagasta y en la precordillera de Atacama. Mientras que en Valparaíso llegarían a 37° C en la precordillera y valles precordilleranos.

A continuación, el detalle de temperaturas máximas en grados Celsius: