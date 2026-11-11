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Meteorología actualiza alerta por “altas temperaturas extremas”: Incluye Valparaíso y la Región Metropolitana con hasta 37° C

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología actualiza evento de “altas temperaturas extremas”: Incluye Valparaíso y la Región Metropolitana con hasta 37° C/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó nuevamente su alerta por “evento de altas temperaturas extremas”.

El fenómeno se registrará en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. 

Las altas temperaturas se darán entre la tarde de este miércoles 11 y la tarde del jueves 12 de noviembre. 

¿Dónde se registrarán las altas temperaturas?

  • Antofagasta: Pampa
  • Atacama: Precordillera
  • Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos
  • Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos
  • Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera
Mapa Dirección Meteorológica de Chile

Mapa de la Dirección Meteorológica de Chile

En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían llegar hasta 38° C en la Pampa de Antofagasta y en la precordillera de Atacama. Mientras que en Valparaíso llegarían a 37° C en la precordillera y valles precordilleranos.

A continuación, el detalle de temperaturas máximas en grados Celsius:

Tabla de la Dirección Meteorológica de Chile

Tabla de la Dirección Meteorológica de Chile

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