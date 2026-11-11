Meteorología actualiza alerta por “altas temperaturas extremas”: Incluye Valparaíso y la Región Metropolitana con hasta 37° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó nuevamente su alerta por “evento de altas temperaturas extremas”.
El fenómeno se registrará en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Las altas temperaturas se darán entre la tarde de este miércoles 11 y la tarde del jueves 12 de noviembre.
¿Dónde se registrarán las altas temperaturas?
- Antofagasta: Pampa
- Atacama: Precordillera
- Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos
- Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos
- Metropolitana: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera
En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían llegar hasta 38° C en la Pampa de Antofagasta y en la precordillera de Atacama. Mientras que en Valparaíso llegarían a 37° C en la precordillera y valles precordilleranos.
A continuación, el detalle de temperaturas máximas en grados Celsius:
🚨#Alerta AA196-3/2026 (actualización)
🌡 Evento de #TemperatutasExtremas
📍 En zonas de la Región de Atacama y Coquimbo.
🥵 Hasta 36°C podría llegar la temperatura en #Santiago, 37° en zonas de Valparaíso y 38° en zonas de Antofagasta y Atacama.
🗓️ Desde la tarde del miércoles 11 y hasta la tarde del jueves 12 de #noviembre.
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#Chile
— MeteoChile (@meteochile_dmc) November 11, 2026
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