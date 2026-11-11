Gobierno retiró proyecto de ley que busca frenar alzas de combustibles: Se le harán ajustes

El Gobierno informó el retiro del proyecto de ley que busca frenar el alza en el precio de los combustibles. Esto, en medio del paro de transportistas por el incremento en el valor del diésel que ya lleva dos días.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la iniciativa fue retirada para realizarle ajustes y será reingresada prontamente.

Se precisó, además, que la acción se realizó antes de que se presentara en la Sala de la Cámara Baja, por lo que no se encontraba en trámite legislativo.

Cabe señalar que el proyecto había sido anunciado este lunes por el Gobierno tras una reunión del comité político y tenía discusión inmediata, por lo que debía ser analizado y discutido durante estos días en el Congreso.

“Eso es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para cada una de las familias en Chile, y se garantiza que durante esos 90 días ningún alza va a superar los $20”, afirmó el presidente José Antonio Kast.

Para esta semana se dio a conocer que mañana jueves el precio de los combustibles tendrá un aumento de $40 por litro, el mínimo permitido por la normativa vigente.