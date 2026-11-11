SMA formula cargos contra parques fotovoltaicos en Atacama y Coquimbo por incumplimientos ambientales sobre flora, fauna y residuos

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra parques fotovoltaicos Granate y Tamarico por incumplimientos a sus autorizaciones ambientales en materia de fauna, flora y residuos.

Se trata de iniciativas en las regiones de Atacama y Coquimbo, sobre cuyos titulares se constataron irregularidades en sus compromisos ambientales.

En el caso de Tamarico Solar Dos SpA, titular del Parque Solar Fotovoltaico Tamarico en Vallenar, la SMA imputó tres cargos graves y uno leve.

El grave es respecto a la fauna, ya que la empresa “omitió señalética de prevención de atropellos (guanacos y zorros), no ejecutó las campañas de catastro y castración de perros ferales, construyó pircas de reptiles fuera del área de influencia y omitió dispositivos anticolisión y antielectrocución en la línea de transmisión”.

El segundo grave tiene que ver con el manejo de flora. Tamarico “incumplió la tasa exigida del 90% de sobrevivencia en cactáceas y especies arbustivas (registrando 66% en Austrocylindropuntia miquelii, 36% en Cumulopuntia sphaerica y 0% en Cordia decandra), además de enviar germoplasma a viveros no autorizados”.

Mientras que el tercero grave apunta a un daño a las áreas de relocalización, luego de constatar el “tránsito de vehículos y maquinaria pesada por sitios de relocalización, provocando la destrucción y aplastamiento de cactáceas protegidas.

El cargo leve se relaciona con los residuos, ya que hay “discrepancias documentales en la recepción de residuos industriales y domiciliarios (con envíos a sitios no autorizados) y falta de trazabilidad en el sistema SIDREP para residuos peligrosos”.

Por otro lado, la Superintendencia imputó dos cargos graves a Granate SpA, titular del Parque Fotovoltaico Granate (9 MW AC) en Ovalle.

En el primer caso, se verificó a conductores y cables de la línea de transmisión de 23 kV “sin la aislación requerida y sin la separación mínima de dos metros entre estructuras energizadas, manteniendo expuesta a la avifauna al riesgo de electrocución”.

El segundo cargo se presentó tras constatar el incumplimiento del plan para geófitas (Leucocoryne ixioides) y cactáceas, “al no acreditar el stock de 250 bulbos para reposición y presentar fallas en la demarcación, georreferenciación e identificación de los ejemplares relocalizados”.

Las infracciones graves pueden ser sancionadas con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), clausura o multas de hasta 5.000 UTA. Las leves incluyen amonestación por escrito o multas de hasta 1.000 UTA.

Granate y Tamarico tienen plazos ampliados de oficio de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 22 días hábiles para formular descargos.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, recalcó que “el desarrollo de la matriz energética renovable debe ser compatible con el resguardo del patrimonio natural. Las medidas de mitigación de flora y fauna no son opcionales ni formales; exigiremos con rigor técnico que se protejan los ecosistemas donde se emplazan estos proyectos”.