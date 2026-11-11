Fallece a los 66 años el embajador ruso en Washington: Cancillería confirma su muerte repentina

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexandr Dárichev, falleció repentinamente este miércoles 11 de noviembre a los 66 años, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La Cancillería comunicó la noticia mediante una declaración oficial, en la que lamentó la muerte del diplomático, quien encabezaba la representación rusa en Washington desde marzo de 2025.

“La dirección y el personal del Ministerio de Exteriores de Rusia anuncian con profundo pesar el repentino fallecimiento de Alexandr Dárichev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa ante Estados Unidos”, señaló el organismo.

En su declaración, el ministerio lo describió como “un diplomático excepcional, un líder experimentado, un buen amigo y un mentor”.

Asimismo, destacó su experiencia en las relaciones bilaterales con Washington y su contribución a la política exterior rusa.

La trayectoria de Alexandr Dárichev

Dárichev comenzó su carrera diplomática durante la década de 1990 y desempeñó distintos cargos relacionados con América del Norte, incluidos períodos de servicio en la embajada rusa en Estados Unidos.

También ejerció como embajador de Rusia en Canadá y ocupó el cargo de subdirector del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores.

En marzo de 2025 fue designado embajador en Washington, en el contexto de los esfuerzos de acercamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El nombramiento permitió cubrir una vacante que se mantenía desde octubre de 2024.