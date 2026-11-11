¿Tiene Chile los combustibles más baratos del continente? Los datos matizan a Kast: la bencina está entre las más caras de la región

¿Es la bencina en Chile de las más baratas de Latinoamérica? El presidente José Antonio Kast afirmó este miércoles durante la ceremonia de puesta en operación de la región AWS South America de Amazon Web Services, en Santiago, que en el país el precio de los combustibles es más bajo que en la mayoría de los países de la región.

El mandatario defendió el apoyo del Estado a los precios en medio de las movilizaciones de camioneros por el alza de los combustibles. Según dijo, el fisco aporta unos $170 por cada litro de diésel y $120 o más por cada litro de bencina.

Sin embargo, los datos de GlobalPetrolPrices, plataforma que monitorea los precios de los combustibles a nivel mundial, muestran otra realidad para la bencina. Al 9 de noviembre, el litro en Chile costaba $1.536,8, más que en 21 de los 30 países de América Latina incluidos en el registro.

NEGOCIOS Chile tiene la novena bencina más cara de América Latina Precio de la bencina de 95 octanos en 30 países de América Latina, al 9 de noviembre de 2026, en pesos chilenos por litro. Precio en Chile $1.536,8 Puesto en la región 9 de 30 Países más baratos 21 de 30 1 Uruguay $2.201,0 2 Barbados $2.088,5 3 Cuba $1.968,3 4 Belice $1.880,1 5 Bahamas $1.753,9 6 Costa Rica $1.753,2 7 Perú $1.670,8 8 Dominica $1.566,1 9 Chile $1.536,8 10 Rep. Dominicana $1.533,8 11 Jamaica $1.511,0 12 México $1.499,3 13 Honduras $1.406,2 14 Argentina $1.406,1 15 Santa Lucía $1.382,2 16 Granada $1.362,0 17 El Salvador $1.335,5 18 Nicaragua $1.311,7 19 Panamá $1.303,6 20 Haití $1.289,3 21 Surinam $1.266,6 22 Colombia $1.258,4 23 Brasil $1.227,0 24 Guyana $1.213,9 25 Paraguay $1.195,1 26 Guatemala $1.138,8 27 Trinidad y Tobago $1.125,7 28 Ecuador $812,9 29 Bolivia $578,1 30 Venezuela $34,4 Precios al 9 de noviembre de 2026. Fuente: GlobalPetrolPrices. Elaboración: CNN Chile.

¿Qué dijo Kast sobre el precio de los combustibles?

“Cuando en Chile uno carga un litro de petróleo, van $170 de apoyo del Estado. Cuando uno carga un litro de bencina, van $120 más pesos de apoyo del Estado”, señaló Kast.

“Y cuando miramos el precio en otros países, vemos que en Chile la comparación es más baja (…) que el precio de la mayoría de los países del continente americano”, agregó.

En Sudamérica, Chile tiene la tercera bencina más cara, detrás de Uruguay, con $2.201 por litro, y Perú, con $1.670,8. Por debajo quedan Argentina ($1.406,1), Colombia ($1.258,4), Brasil ($1.227,1), Paraguay ($1.195,1), Ecuador ($812,9) y Bolivia ($578,1). Venezuela registra el precio más bajo de la región, con $34,4 por litro.

¿Qué posición ocupa el diésel chileno en Latinoamérica?

En el diésel el panorama es distinto. Con $1.488,8 por litro, Chile está en el puesto 17 de 30 países latinoamericanos, ordenados del más barato al más caro. Frente a sus vecinos, el diésel chileno es más barato que el de Perú ($1.905,1), Argentina ($1.568,6) y Bolivia ($1.490,9), aunque con este último la diferencia es de apenas $2 por litro. Colombia ($896,7), Ecuador ($796,2), Brasil ($1.331,4) y Paraguay ($1.481,6) tienen precios más bajos.

NEGOCIOS El diésel en Chile queda en la mitad de la tabla de América Latina, en el puesto 14 de 30 Precio del diésel en 30 países de América Latina, al 9 de noviembre de 2026, en pesos chilenos por litro. Precio en Chile $1.488,8 Puesto en la región 14 de 30 Países más baratos 16 de 30 1 Belice $2.018,5 2 Cuba $1.968,3 3 Perú $1.905,1 4 Barbados $1.858,6 5 Jamaica $1.820,0 6 Costa Rica $1.757,5 7 Bahamas $1.659,4 8 Dominica $1.582,1 9 Argentina $1.568,6 10 Uruguay $1.527,9 11 Panamá $1.513,3 12 Guyana $1.496,2 13 Bolivia $1.490,9 14 Chile $1.488,8 15 Paraguay $1.481,6 16 Honduras $1.465,5 17 Guatemala $1.428,6 18 México $1.417,8 19 Surinam $1.396,4 20 Haití $1.388,4 21 Santa Lucía $1.382,2 22 Granada $1.362,0 23 Brasil $1.331,4 24 El Salvador $1.263,6 25 Rep. Dominicana $1.159,9 26 Nicaragua $1.157,0 27 Colombia $896,7 28 Ecuador $796,2 29 Trinidad y Tobago $640,5 30 Venezuela $4,1 Precios al 9 de noviembre de 2026. Fuente: GlobalPetrolPrices. Elaboración: CNN Chile.

Esa posición intermedia se explica en buena parte por el apoyo estatal que mencionó el Presidente. El impuesto específico al diésel es hoy negativo, en torno a -$177 por litro, según el último decreto de Hacienda, lo que significa que el Estado devuelve recursos en vez de cobrarlos.

Si al precio actual se le suma el apoyo de unos $170 que mencionó Kast, el litro de diésel quedaría cerca de $1.660, entre los más caros de América Latina. En la bencina, sumar $120 dejaría el precio en torno a $1.660, al nivel de Perú.