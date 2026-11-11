“Esa plata ya está ocupada”: Quiroz descarta usar las ganancias de ENAP para frenar el alza de las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó este miércoles usar las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para contener el alza de los combustibles.

Según dijo Quiroz en Mega, esos recursos ya se gastaron en el apoyo estatal a los precios de la bencina y el diésel.

El secretario de Estado explicó que el impacto fiscal de las medidas para frenar las alzas, que incluyen el subsidio y la rebaja del impuesto específico, suma US$ 1.500 millones. La cifra supera los US$ 1.112 millones que ENAP ganó entre enero y septiembre de este año.

Así, según el jefe de la billetera fiscal, el fisco ya gastó unos US$ 400 millones más de lo que generó la estatal en el período, y no cuenta con esos recursos para financiar nuevas medidas.

“El Estado ha gastado, en términos de impacto fiscal, entre el subsidio y el menor impuesto, US$ 1.500 millones, que excede largamente la utilidad de ENAP”, afirmó el ministro.

Consultado sobre si esos recursos seguían disponibles, respondió: “O sea, está ocupada ya, está previsionada y ahí está. Estamos US$ 400 millones hacia atrás. Esa es la situación”.

La propuesta de usar las ganancias de ENAP

La propuesta de usar las ganancias de ENAP ha sido planteada por parlamentarios y gobernadores regionales, en medio de las movilizaciones de camioneros que comenzaron el lunes en distintas rutas del país por el alza de los combustibles.

ENAP cerró los primeros nueve meses del año con utilidades por US$ 1.112 millones, un alza de 119% respecto del mismo período de 2025, impulsada por sus mayores niveles de producción. Además, en abril el gobierno le pidió a la estatal entregar al fisco el 70% de sus utilidades de 2025, que llegaron a US$ 848 millones.

Quiroz abre la puerta a nuevas medidas para contener las alzas

Quiroz también dijo que el Estado todavía aporta más de $170 por cada litro de diésel. La misma cifra la usó horas antes el presidente José Antonio Kast, en la ceremonia de puesta en marcha de la región AWS South America de Amazon Web Services: “Todavía estamos subsidiando más de 170 pesos por litro de diésel que se echa al estanque”.

Pese a ello, el titular de Hacienda abrió la puerta a una nueva medida para atenuar las alzas, que estaría en conversación con el sector, probablemente a través de un proyecto de ley: “Podemos hacer un esfuerzo adicional por pausar más aún las alzas. Eso es lo que se está dialogando en este minuto. Probablemente a través del proyecto de ley”.

El ministro advirtió que cualquier nueva medida tendrá un costo para las arcas públicas, en plena discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. “Eso tiene impacto fiscal, cuesta dinero, es un esfuerzo que podemos hacer. Pero es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo en la discusión del presupuesto actual”, indicó.

Respecto del margen fiscal para encontrar una salida al conflicto, Quiroz reconoció que es acotado. “Hay poco rango, pero siempre se pueden encontrar soluciones”, afirmó, y puso como condición que el diálogo se dé sin bloqueos de carreteras.