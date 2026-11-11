Hasta 50% de descuento y experiencias deportivas: así será el primer Mastercard Weekend en Mall Sport

Surfear en la icónica Ola de Mall Sport, desafiar las alturas en un muro de escalada o lanzarse por una tirolesa, todo a mitad de precio. La antesala del verano trae nuevos panoramas a Mall Sport, que del 13 al 15 de noviembre celebrará la primera edición de Mastercard Weekend. Durante estos tres días, quienes paguen con tarjetas Mastercard podrán acceder a experiencias deportivas con hasta un 50% de descuento, promociones en tiendas y beneficios en todos los restaurantes del recinto.

Las promociones también llegarán a las tiendas del centro comercial, con más de 40 comercios y espacios participantes, entre ellos marcas como New Balance, Columbia, Under Armour, Sparta y Mountain Hardwear, que ofrecerán un 20% de descuento en categorías seleccionadas. A ellas se suman Khapia y Kinegun, con un 25%, ASICS, con un 15% en calzado deportivo seleccionado, y alternativas para los fanáticos del ciclismo y el outdoor, con descuentos de hasta un 40% en productos seleccionados de Biking, entre otras marcas.

La oferta también contempla alternativas para quienes buscan un panorama diferente, con un 30% de descuento en Rally Karting y un 20% en Autopista 84. La gastronomía tendrá su propio espacio, con promociones de un 25% en Kross Bar y MIT Burger, un 20% en Taringuita y un 10% en productos seleccionados de Doc Popcorn.

“Nuestra propuesta de valor busca conectar a las personas con sus pasiones. Con Mastercard Weekend queremos que nuestros clientes puedan disfrutar de sus actividades favoritas con beneficios exclusivos, aprovechando las experiencias que ofrece Mall Sport”, señaló Thiago Dias, Country Manager de Mastercard Chile.

Para acceder a estos beneficios, los visitantes deberán pagar con sus tarjetas Mastercard en los comercios y espacios participantes, considerando las condiciones específicas de cada promoción. La iniciativa se realizará mensualmente como parte de la alianza que convirtió a Mastercard en el medio de pago oficial de Mall Sport.