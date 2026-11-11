Ministro Rabat entrega informe por rebaja de penas a agresores sexuales y confirma que 17 decretos no contaban con sentencia de la Corte Suprema

Este miércoles, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la entrega de los decretos que permitieron la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

De acuerdo con lo dicho por el secretario de Estado, esta primera entrega se trata de 309 decretos. Entre ellas, 17 no contaban con una sentencia por parte de la Corte Suprema.

“Y hemos realizado, porque así me lo pidieron el día lunes en la Comisión de Constitución, una primera entrega de 309 decretos, respecto de los cuales se otorgó una rebaja de condenas a personas sancionadas por haber cometido delitos sexuales en contra de menores a partir del año 2022″, señaló.

“De esas, total, solamente un 5%, es decir, 17, corresponde a decretos escritos por mi persona sin un fallo de la Corte Suprema, que es lo que se ha estado discutiendo estos días”, agregó.

Según información recabada por Radio Bío Bío, el informe consta de decretos desde el año 2022 hasta la fecha y corresponden a 308 decretos. De los cuales 46 son en 2022; 54 en 2023; 66 en 2024; 76 en 2025; y 66 decretos en 2026.

De las cuales, 291 de las 308 corresponden a reducción de condenas por orden judicial, alrededor del 95%.

Respecto a los casos con rechazo del ministro, entre el 11 de marzo del 2026 y el 26 de octubre del 2026, se reportan 41 decretos. Asimismo, de los 308, solo 17 son administrativas, que equivalen al 5% de ellas.

La respuesta de Rabat

El informe fue enviado a la Comisión de Constitución del Senado tras la solicitud de la oposición de entregar dicho informe, quienes expresaron su molestia y afirmaron que el ministro no entregó toda la información solicitada, ya que también se pidió los casos de violadores de derechos humanos y personas vinculadas al narcotráfico.

Al ser consultado por la prensa sobre la rebaja de penas a condenas por delitos de lesa humanidad ocurridos en 1973, el ministro afirmó que en los últimos 20 años “no fueron entregados hoy. En 20 años se han rebajado condenas a 40 personas“.

Además, afirmó que en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast se han concedido tres disminuciones en las penas.

Bajo esa línea afirmó que no se harán públicos los documentos, afirmando que “no es relevante conocer públicamente esos decretos, puesto que tiene información que se llama sensible”.

“Lo importante es no revictimizar, y por eso es que estamos trabajando con la sociedad civil, donde tuvimos ayer una reunión, y con parlamentarios para enfocar debidamente todo el problema a la víctima”, concluyó.