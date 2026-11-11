Quiroz rechaza eliminar el impuesto a los combustibles, como piden los camioneros: “Es un impuesto que es muy recaudador, financia muchos beneficios sociales”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó este miércoles que el Gobierno vaya a eliminar el impuesto específico a los combustibles.

El secretario de Estado sostuvo que se trata de un tributo que financia beneficios sociales y que, en el caso del diésel, su eliminación no tendría efecto en el precio, porque hoy no se está cobrando.

La eliminación del impuesto específico es la principal demanda de los gremios de camioneros que mantienen movilizaciones y bloqueos parciales en distintas rutas del país desde el lunes. Además, es el objetivo de proyectos de reforma constitucional presentados por diputados durante el paro.

Quiroz descarta eliminar el impuesto específico a las bencinas

Quiroz explicó que, en el caso de la gasolina, el impuesto sigue vigente y es una fuente relevante de ingresos para el fisco, en plena discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso: “Nosotros desde el gobierno y siguiendo una política de largos años de Chile no tenemos contemplada la eliminación de ese impuesto”, afirmó el ministro. “Es un impuesto que es muy recaudador, financia muchos beneficios sociales”, agregó.

“Muchas solicitudes de aumento de gastos hay que financiarlas de alguna manera, así que eso no está dentro de nuestros planes”, sostuvo.

Entre enero y septiembre, la recaudación del impuesto específico a los combustibles sumó $1.811.468 millones, un 16,4% menos que en el mismo período de 2025, según la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Mepco ya mantiene el impuesto al diésel bajo cero

En el caso del diésel, el combustible que usan los camiones, el ministro explicó que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) lleva varios meses operando y ya llevó el impuesto bajo cero. Según dijo, el Estado cubre la diferencia con los precios internacionales, primero rebajando el impuesto y luego, si la brecha persiste, con un subsidio directo de unos $170 por litro.

“Si usted eliminara el impuesto al diésel, el impacto sería cero porque hoy en día no se está cobrando el impuesto”, señaló Quiroz.

“Esa diferencia la paga el Estado y primero la paga eliminando o bajando el impuesto a combustible, cosa que ya se ha hecho. Y si sigue la brecha, la paga con un subsidio directo”, agregó.

De acuerdo con el último decreto de Hacienda publicado en el Diario Oficial, el impuesto específico al diésel está en -2,4468 UTM por metro cúbico, equivalente a unos -$177 por litro.

Gobierno pausa proyecto para contener las alzas de los combustibles

El ministro también confirmó que el proyecto de ley enviado por el Gobierno para contener las alzas durante los próximos 90 días quedó en pausa. Según explicó, la iniciativa fue acordada entre el presidente José Antonio Kast, el ministro del Interior y Hacienda, pero tras nuevas conversaciones con gremios del transporte se decidió esperar sus resultados antes de modificarla: “Va destinado a aminorar aún más posibles alzas futuras por los próximos 90 días”.

Consultado por la propuesta de parlamentarios de usar las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para frenar las alzas, el ministro reiteró que esos recursos ya se gastaron. Según dijo, las ganancias de la estatal rondarán los US$ 1.200 millones este año, mientras el impacto fiscal de las medidas para contener los precios ya suma US$ 1.500 millones.

“Porque ya se ocuparon”, respondió. “Ya hemos gastado, en términos de impacto fiscal, en lo que va del año, US$ 1.500 millones”, añadió.

Finalmente, Quiroz rechazó las críticas de parlamentarios que lo acusan de buscar la privatización de Codelco. “Codelco tiene muchas posibilidades de crecimiento, pero le falta capital. Pero nunca he hablado de privatizarlo, entonces no me pongan palabras que no he dicho”, cerró.