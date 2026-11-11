“Queremos volver a Chile”: NMIXX habla de su paso por Viña del Mar y el fin de MIXXTOPIA con “Strange Muse”

A nueve meses de haberse convertido en el primer grupo de K-pop en presentarse en la Quinta Vergara, la agrupación surcoreana NMIXX regresó el lunes 19 de octubre con Strange Muse, su sexto miniálbum.

NMIXX es una banda femenina surcoreana conformada por seis integrantes: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin. El grupo debutó en 2022 con su álbum sencillo AD Mare y su canción principal “O.O”, con la que irrumpieron en la escena musical mediante el MIXXPOP: un nuevo estilo que fusiona dos o más géneros en una sola pista.

Dicho género también está muy presente en este nuevo estreno musical. Con un total de seis canciones, Strange Muse es el sexto minialbum de la agrupación que, como novedad, contará por primera vez con canciones compuestas para subunidades.

En el K-pop, las subunidades son grupos más pequeños formados por algunas integrantes de la banda que permiten explorar otros géneros o conceptos musicales distintos a los del grupo completo. En el caso de NMIXX, las seis integrantes se dividieron en tres subunidades para las canciones “Sing to the Moon“, “Hot ‘n Unbothered“ y “Whip“, las cuales exploran diversos géneros musicales, desde sonidos afro hasta el dark pop.

Además, Strange Muse marca una etapa importante en la carrera musical de la agrupación, ya que concluye la historia de MIXXTOPIA, el concepto narrativo de fantasía que las acompañó en sus canciones desde su debut.

En conversación con CNN Chile, la banda surcoreana entregó más detalles de su nuevo lanzamiento musical, su anhelo de colaborar con estrellas hispanohablantes y su paso por el país con ocasión del Festival de Viña del Mar.

El adiós a MIXXTOPIA: Un cierre digno de celebración

Para Haewon, líder de NMIXX, MIXXTOPIA es un universo que les permitió “promocionar varios géneros y música diversa gracias a él“.

“Esta vez, a través de Strange Muse, queremos mostrar nuestros lados más profundos y hacer música donde nos inspiremos mutuamente”, precisó la vocalista.

En esa misma línea argumentativa, Lily, la cantante australiana de origen surcoreano, explicó que el cierre de esta etapa “no debería ser algo triste”.

“Creo que debería ser una celebración de todos los recuerdos que hemos creado a lo largo de los años en MIXXTOPIA. Debería ser algo para celebrar. Así que creo que ‘Birthday Wish’ es la canción perfecta para despedir a MIXXTOPIA”, detalló.

“Birthday Wish“ es la canción principal de Strange Muse, pista que retoma el característico MIXXPOP de NMIXX mediante una fusión de moombahton, sonidos afro y future house.

Si bien el tema inicia con un bajo distorsionado y ritmos africanos, en el coro pasa de inmediato a un pulso electrónico directo y contundente (típico del future house), el cual se quiebra con un pasaje íntimo de piano y voz para luego culminar en un clímax que une la fuerza rítmica previa con la carga emotiva construida durante el puente.

El debut de las subunidades y el desafío creativo de NMIXX

Al ser el primer álbum con subunidades y una mayor participación de las integrantes en la composición, el lanzamiento emociona especialmente a NMIXX. Sin embargo, confiesan que el proceso creativo representó un gran desafío.

“Esta vez, por primera vez, tenemos canciones de subunidad en el álbum. Sobre el álbum en general, la compañía sugirió canciones que encajaban con nosotras y nos las reprodujo. Luego participamos en las letras”, contó Kyujin, la integrante más joven de NMIXX.

“Fue muy difícil porque era nuestra primera vez haciendo este tipo de trabajo, pero gracias a la ayuda de muchas personas, pudimos crear un tema que transmite nuestro mensaje y encanto. Creo que son canciones que contienen las letras que nosotras queremos“, destacó.

Kyujin es una de las integrantes que más se involucró en este ámbito, ya que participó en la composición lírica y musical de “Whip“, la canción que interpreta en formato dúo junto a Jiwoo: un tema que combina sintetizadores hip-hop, rap acelerado y una melodía pop pegadiza, creando una mezcla dinámica que aumenta progresivamente la tensión y refleja una actitud segura.

Pese al exigente reto que significó este debut en la escritura, la artista de 20 años aseguró que espera seguir aportando a la producción en el futuro.

“Todavía tenemos mucho por trabajar, pero la próxima vez espero volver a participar en las letras“, expresó.

Otra de las voces que tomó un rol protagónico fue Bae, quien colaboró en las letras de “Hot ‘n Unbothered“ (junto a Sullyoon) y del tema grupal “RudE TaLk“. La artista de 21 años relató cómo fue el trabajo creativo que dio origen a las dos canciones.

“Por primera vez participamos en las letras y tuvimos muchas reuniones entre Sullyoon, la letrista y yo. Aprendí mucho durante el proceso. E incluso después de la reunión, hablamos muchísimo por teléfono y conversamos mucho sobre las letras”, describió.

Bae también entregó más detalles de su canción en subunidad con Sullyoon, “Hot ‘n Unbothered“, cuya pista combina ritmos latinos de dembow con un bajo minimalista, voces R&B y toques de hyperpop que aportan dinamismo.

“La dirección de la canción es que, sin importar lo que la gente diga en el camino, no nos importa y seguimos adelante. Creo que fue un poco difícil expresar perfectamente esa actitud de la canción en la letra”, señaló.

Lily y Haewon también debutan en formato dúo con “Sing to the Moon“, una pieza a piano que oscila entre el pop y la balada, destacando la armonía de sus voces y el rol activo de las cantantes en la composición lírica.

El hito en la Quinta Vergara y su vínculo con Latinoamérica

NMIXX también recordó su paso a principios de año por el Festival de Viña del Mar, donde sorprendieron al público al hablar en español y al interpretar un cover de “Ponte Lokita“, del artista chileno Kidd Voodoo.

“Fue un gran honor y una oportunidad muy valiosa para nosotras presentarnos en el Festival de Viña del Mar. Sigo muy agradecida por la oportunidad de actuar en el festival gracias al público. Fue un recuerdo muy hermoso para nosotras“, aseguró Bae.

Al ser consultadas sobre la elección de ese tema en particular, la vocalista explicó que buscaban “cantar una canción que el público pudiera disfrutar y con la que pudiéramos conectar lo más posible” con sus seguidores chilenos.

“Afortunadamente, Kidd Voodoo nos propuso cantar juntos. Pudimos interpretar ‘Ponte Lokita’ y realmente disfrutamos la presentación con el público. Estamos muy agradecidas por esa experiencia“, valoró.

El vínculo con Chile también les dejó una cuenta pendiente en el ámbito gastronómico. Kyujin señaló que le gustaría probar el curanto, una preparación originaria de Chiloé.

“Pero sí, queremos volver a Chile y probar también otras comidas, porque la última vez no tuvimos la oportunidad de comer mucha comida típica”, aseguró Lily.

Una revancha culinaria que podría darse más temprano que tarde, de acuerdo con el grupo surcoreano:

“Siempre estamos dispuestas a hablar sobre nuestra próxima gira mundial cuando surge la oportunidad. También estamos abiertos a realizar una gira por Latinoamérica si se presenta la ocasión adecuada”.

El acercamiento al español y el sueño de colaborar con Karol G y Rosalía

En los últimos años, la agrupación ha mostrado interés por conectar con sus fans hispanohablantes, ya sea tomando clases de español o interpretando canciones como “Si antes te hubiera conocido“, de la colombiana Karol G. A esto se suma el lanzamiento de una versión en español de “Soñar” en octubre de 2024, un gesto dedicado a sus seguidores, conocidos como NSWER.

Lily contó que comenzó a estudiar español junto a otras integrantes para comunicarse con sus seguidores y que el proceso le terminó despertando un interés personal por el idioma, al igual que por los artistas hispanohablantes.

CNN Chile: ¿Hay algún artista hispanohablante con el que les encantaría colaborar en el futuro?

Sullyoon: “Para mí, la última vez que estuvimos en Barcelona fue un recuerdo muy especial porque pudimos presentar un cover de “Si Antes Te Hubiera Conocido” de Karol G. Así que me encantaría colaborar con ella en el futuro.”

Lily: “Yo soy una gran fan de Rosalía. También me encantó su nuevo álbum. Me gustaría mucho colaborar con ella y también… ¿Quién más? Hay muchísimos, como J Balvin, ¡lo amo! Y Daddy Yankee es icónico.”

Para coronar este estrecho vínculo con nuestro idioma, las integrantes de NMIXX adelantaron que, en el futuro, les encantaría lanzar una canción original completamente en español.

“Tenemos el remix en español de nuestra canción ‘Soñar’, pero una canción completa en español nos encantaría hacer una algún día”, afirmó Lily.