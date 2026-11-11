Municipalidad de Juan Fernández alerta por posible desabastecimiento de gas y combustible tras fallido traslado marítimo

Esta tarde, la Municipalidad de Juan Fernández manifestó su preocupación por un posible desabastecimiento de gas licuado y combustible en el archipiélago, luego de que una embarcación no pudiera llegar con los insumos hacia el contenedor.

Esta situación se originó el pasado 8 de noviembre, cuando la nave M/N Antonio regresó anticipadamente a Valparaíso sin embarcar con los productos previstos para su transporte, según informó Radio ADN.

El hecho generó inquietud debido a que uno de los proveedores informara que ya no contaba con cilindros de gas de 15 kilos disponibles. También, el Sindicato de Pescadores Artesanales advirtió eventuales pérdidas económicas debido a la imposibilidad de trasladar tambores de combustible y productos del mar.

Tras ello, el municipio envió un oficio a la seremi de Transportes de la Región para solicitar que revise lo ocurrido y gestione soluciones con la empresa operadora Transmarko.

Desde la autoridad sostuvieron que la embarcación debió regresar debido a las condiciones meteorológicas, que impidieron un atraque seguro en la Bahía Cumberland.