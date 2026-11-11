Senapred declara Alerta Amarilla en la Región Metropolitana por calor intenso: Temperaturas llegarán hasta los 36°C

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la Región Metropolitana debido a un evento de altas temperaturas extremas pronosticado para este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan temperaturas de entre 32 y 36°C en sectores de la cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de la región.

La alerta estará vigente desde este miércoles y se mantendrá hasta que las condiciones del evento así lo ameriten, según informó Senapred.

“Con la declaración de esta alerta se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, señalaron desde el Senapred.

Ante este escenario, Senapred recomendó a la población extremar las precauciones frente al calor, especialmente en el caso de los grupos más vulnerables. Entre las medidas preventivas, llamó a limitar la exposición al sol y mantener una adecuada hidratación.

Asimismo, el organismo aconsejó mantenerse informado sobre el pronóstico del tiempo.