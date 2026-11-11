Canciller defiende nombramiento de Steinert en Paraguay: “Tiene una carrera extremadamente relevante”

Esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, defendió la designación de la exministra Trinidad Steinert como agregada de seguridad en Paraguay.

El nombramiento de la exfiscal en el cargo ha generado una serie de críticas en la oposición e incluso en el oficialismo, pues Steinert fue removida de su cargo como secretaria de Estado por el presidente José Antonio Kast.

Acerca de la designación, el canciller argumentó que ella “va a ir a Paraguay a cumplir un rol específico de coordinación de los esfuerzos regionales en el combate al crimen organizado y al narcotráfico”.

Tras ello, aseguró que la extitular de Seguridad “es una persona que tiene una carrera extremadamente relevante en esta misión. Fue fiscal durante más de 20 años en el norte de Chile, dedicada justamente a estos temas, con grandes éxitos en materia de conseguir condenas para la gente que cometía estos ilícitos”.

En esa línea, explicó que la persona “adecuada” para este puesto, apuntando a la presidencia pro témpore del Corredor Bioceánico, que va a unir el Atlántico con el Pacífico y que justamente pasa por Paraguay.

“Es muy importante contar con la experiencia de una persona como ella para ir creando los sistemas que nos permitan asegurar que el Corredor Bioceánico, en particular, y en general las actividades de tránsito en mercaderías entre el Atlántico y el Pacífico se realicen de forma segura”, comentó.