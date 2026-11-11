Transportistas del norte valoran diálogo con el Gobierno, pero advierten que aún no hay acuerdo por precio de los combustibles

Esta jornada, el timonel de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, se mostró optimista ante las conversaciones con el gobierno.

“Hasta el momento no hay ningún acuerdo. Hay buenas intenciones, pero no tenemos un acuerdo. Entonces ahora somos nosotros los que tenemos que ir y llevar las propuestas del gobierno hacia nuestras bases. Y son ellos los que tienen que decidir”, dijo.

Tras reunirse con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y los subsecretarios de Interior, Transporte, Economía, Seguridad y Segegob, el dirigente gremial indicó que esperan retomar el diálogo con el Ejecutivo a las 17:00 horas de esta jornada, nuevamente junto al titular de Interior.

“Hemos hablado con el gobierno, entonces ahora nosotros tenemos que salir, tenemos que hablar con otras bases, y como a las 17:00 horas de la tarde vamos a seguir con el gobierno dialogando y ver hasta dónde puede llegar el gobierno y hasta dónde podemos nosotros también aguantar”, sostuvo.

Respecto de las demandas del gremio, Sandoval indicó que esperan que el Gobierno congele los precios de los combustibles durante cuatro meses. En ese sentido, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo “puede que no esté tan lejos”, pero recalcó que aún falta voluntad para llegar a un acuerdo.

El petitorio de su organismo, según dijo Sandoval, es que los precios del petróleo se congelen “cuatro meses”, mientras que la propuesta del Ejecutivo “puede que no esté tan lejos, pero falta la voluntad”.