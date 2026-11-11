El mayor robo a un banco en Chile: PDI cifra en $8.520 millones el monto sustraído en Concepción

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional del Biobío entregaron nuevos antecedentes sobre el robo que afectó el pasado fin de semana a una sucursal del Banco BCI ubicada en el centro de Concepción.

La perfecta inspectora Carolina Namor, jefa de la Región Policial del Biobío, informó que el banco y peritos de la PDI lograron determinar que “el monto sustraído es aproximadamente unos 8.520 millones de pesos, también 80.000 dólares y 30.000 euros”.

La inspectora explicó que el proceso investigativo se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio Público y que los equipos continúan trabajando en el sitio del suceso. “Debemos levantar la mayor cantidad de indicios, rastros o evidencias que nos permitan continuar con el proceso investigativo, pero también para determinar identidades, rutas, desplazamientos, metodologías que permitan encontrar a los autores del delito”, señaló la autoridad.

Por su parte, el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, confirmó que la entidad bancaria completó sus arqueos y que desde la sucursal se sustrajeron 8.520 millones de pesos.

“Por su monto, es uno de los mayores robos que ha afectado una sucursal bancaria y que se ha registrado en los últimos años en nuestro país”, afirmó el fiscal, y además agregó que “habrían participado al menos 10 personas con un nivel de preparación poco habitual”.

Garrido detalló que, antes del robo, los autores intervinieron en una cámara de seguridad cercana al banco para evitar ser detectados. Luego, desde la propiedad colindante, realizaron un agujero en un muro macizo de 60 centímetros de espesor y, una vez dentro de la sucursal, forzaron la bóveda y sustrajeron el dinero.

“Los resguardos que adoptaron los sujetos hacen que esta sea una investigación compleja“, reconoció el fiscal. Sin embargo, aseguró que desde las primeras horas los fiscales y equipos especializados de la PDI trabajan en determinar cuál fue la labor que realizó cada uno de los involucrados. “Confiamos en la experiencia de estos equipos y estamos haciendo todos los esfuerzos para identificar a los que participaron y lograr prontamente su detención“, sostuvo.