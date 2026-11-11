Presupuesto 2027: Cámara aprueba partida del Ministerio de Justicia tras tensa discusión

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular la partida correspondiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La indicación que solicitaba votación separada fue aprobada por 85 votos a favor y 59 en contra.
Los partidos oficialistas, además del Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente, entregaron su respaldo a la partida.
La discusión parlamentaria se da en medio de la crisis que enfrenta el Ejecutivo por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Reservas de constitucionalidad
Durante el debate legislativo se presentaron dos reservas de constitucionalidad. El diputado Jaime Bassa (FA) objetó una indicación sobre el registro migratorio en el programa de Curadurías ad litem, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo lo propio ante la exigencia de revisar los beneficios de reducción de condena otorgados desde marzo de 2026.
El momento más fuerte de la jornada obligó a suspender la sesión por cinco minutos. El altercado estalló cuando la diputada Javiera Rodríguez (Rep.), quien atacó a sus opositores de ser “empresarios del dolor ajeno”, provocó la reacción de su par Lorena Pizarro (PC), quien la tildó de “energúmena”.
Frente a esta situación, la bancada del Partido Comunista confirmó que llevará a Rodríguez a la Comisión de Ética de la corporación.
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