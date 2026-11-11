J.D. Vance suspende su visita a Chile tras derrota electoral del Partido Republicano en Estados Unidos

Durante la tarde de esta jornada se confirmó que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, suspendió su primera visita oficial a Sudamérica, que contemplaba su llegada a Chile.

La autoridad de la Casa Blanca visitaría también Argentina, Colombia y República Dominicana. Cabe recordar que todavía no existía una confirmación oficial del Gobierno de Estados Unidos respecto a la fecha exacta en la que se produciría la visita de Vance al país, pero se preveía que fuera durante este mes de noviembre.

La Embajada de Estados Unidos en Chile explicó a Mega que, “si bien (la visita) era una posibilidad, estos viajes siempre están sujetos a evaluación hasta el último minuto”, y evitó señalar si el viaje de Vance se retomará.

La visita del vicepresidente estadounidense consideraba una reunión con el presidente José Antonio Kast, en la que se abordarían temas relacionados con la economía y la seguridad, según consignó el medio antes citado.

De esta forma, la cancelación del viaje se da tras la derrota que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron gran parte de la Cámara de Representantes y conquistaron estados históricos del partido del mandatario Donald Trump.

Luego de los resultados legislativos, Vance sostuvo que “la razón por la que perdimos es la guerra (de Irán)”, declaración que causó tensión con el presidente estadounidense.