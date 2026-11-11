Cámara rechaza partida de Educación pese a compromiso del Gobierno de buscar reponer programa “Yo elijo mi PC”

El Gobierno sufrió un nuevo revés este miércoles luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la indicación que tenía como objetivo reponer la partida del presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación.

Con 72 votos a favor y 72 en contra, la Cámara Baja rechazó la indicación que ingresó el Ejecutivo, en medio de los reparos de la oposición y el Partido de la Gente (PDG) por los recortes en la cartera que pondrían fin al programa “Yo elijo mi PC”, perteneciente a las Becas de Acceso TIC.

En la discusión en la Sala, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la partida para el Ministerio de Educación propuesta por el Gobierno y señaló que buscarán reponer el programa social.

“Sé que la mayoría de ustedes han visto el impacto vivencial de la entrega de computadores. Yo empatizo plenamente con esa experiencia, pero también sé que muchos de ustedes han visto los estudios y no siempre esta entrega resulta en mejores aprendizajes. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para conciliar ambas cosas”, remarcó.

En ese sentido, indicó que, tras haber “escuchado a la Sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del presidente Kast, especialmente por la educación básica, es que queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, donde consideremos la entrega de computadores, pero también recoger elementos que permitan mejorar este programa”.

Pese a ello, las declaraciones de Quiroz no fueron suficientes para lograr la aprobación de la partida, que había sido rechazada anteriormente en la Comisión Mixta.