Comisión de Transportes del Senado aprueba proyecto que regula condiciones para camioneros en medio del paro nacional

La Comisión de Transportes del Senado aprobó este miércoles, en general y por unanimidad, el proyecto de ley que busca modificar el Código de Comercio para establecer reglas más claras en la contratación y el pago de los servicios de transporte de carga por carretera prestados por empresas de menor tamaño.

El avance de la iniciativa se da en medio del paro nacional anunciado por gremios de camioneros debido al alza del precio de las bencinas, que volverá a registrar un aumento, según informó Enap.

En concreto, el proyecto tiene como objetivo resolver las principales demandas que exigen los transportistas al Gobierno, tales como que las tarifas entre los servicios de transporte y las empresas queden acordadas antes de iniciar cada viaje, que los pagos se realicen en un plazo máximo de 30 días y que se establezcan compensaciones por los tiempos de espera.

La iniciativa fue ingresada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y los senadores Camila Flores (RN), Gastón Saavedra (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI). Además, contó con la firma de la senadora Loreto Carvajal (PPD), por lo que fue respaldada de forma transversal.

Durante esta jornada, las parlamentarias Núñez y Flores se reunieron con representantes del gremio para buscar soluciones a la crisis.

Flores, quien preside la Comisión de Transportes, remarcó que “muchos camioneros deben entregar una carga y esperan más de 30 horas para que la reciban. Ese tiempo perdido muchas veces no se contabiliza y, por lo tanto, tampoco se cobra”.

“Además, buscamos evitar que los intermediarios o terceros que participan en la relación entre el camionero y quien recibe la carga entorpezcan la prestación del servicio, retrasen los pagos o, derechamente, impidan que se les pague”, añadió.

En esa línea, sostuvo que “en el ámbito legislativo y dentro de nuestras facultades constitucionales, haremos lo que sea necesario para ayudar a descomprimir este conflicto social. Con la aprobación unánime y transversal de este proyecto, estamos dando señales claras de nuestra voluntad política de hacerlo”.