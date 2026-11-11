Máximo Pacheco acusa campaña de desprestigio contra Codelco y advierte intentos de venderla “a vil precio”

El expresidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, acusó una supuesta campaña de desprestigio contra la empresa estatal y advirtió que se estarían intentando generar las condiciones para vender la compañía “a vil precio”, en medio de la controversia por irregularidades detectadas en su administración.

Sus declaraciones fueron realizadas durante un seminario virtual del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) y se producen luego de que la minera desvinculara a ocho ejecutivos y profesionales por el escándalo de producción ficticia registrado entre 2024 y 2025.

“No sigamos en esta campaña de desprestigio de Codelco“, dijo Pacheco, quien rechazó las críticas sobre la situación financiera y administrativa de la cuprífera.

Tras ello, indicó: “No insistamos en tratar de preparar las condiciones para vender la empresa más importante de Chile a vil precio. Codelco no está a la venta“.

Durante el conversatorio, Pacheco sostuvo que la estatal mantiene su fortaleza financiera, agregando que sus bonos continúan transándose con condiciones favorables en los mercados.

“Los bonos se siguen transando con un spread incluso inferior al que había antes de todos estos ataques”, agregó.

Además, proyectó que el Ebitda de Codelco superará los US$10.000 millones durante 2026, mientras que los aportes al fisco conseguirían aproximadamente US$2.300 millones.

“No son tiempos para achicar ni debilitar la empresa. Son tiempos para que Codelco despliegue todo su potencial“, añadió.