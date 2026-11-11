No se logra acuerdo: Gremios de camioneros confirman que continúa el paro de forma indefinida

El presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, confirmó que fracasaron las negociaciones con el Gobierno de José Antonio Kast y, por lo tanto, la movilización continuará por tercer día consecutivo.

Representantes de los camioneros llegaron hasta La Moneda durante esta jornada para reunirse con el Gobierno, en un encuentro que fue encabezado por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado.

La primera mesa de diálogo entre los dirigentes y las autoridades terminó sin resultados, por lo que volvieron a reunirse alrededor de las 17:00 horas para trabajar en la búsqueda de las soluciones que exige el gremio ante el alza del precio de las bencinas que afecta al sector. No obstante, no se logró concretar un acuerdo.

A la salida de La Moneda, Sandoval ratificó que “el paro continúa, es indefinido” y señaló que, por el momento, no se han agendado nuevas reuniones con las autoridades para poner fin a las paralizaciones en distintos puntos del país.

🔴#CNNPrime | “El paro continúa, es indefinido” Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, habla tras reunirse con el Gobierno Los detalles en https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/2zMlKCWgdI — CNN Chile (@CNNChile) November 11, 2026

Asimismo, reveló que el Gobierno ofreció congelar los precios de los combustibles por 74 días como solución, pero explicó que la oferta no fue aceptada debido a que insisten en que es urgente “que haya una rebaja (del valor) en los combustibles y también necesitamos una rebaja en el impuesto específico”.

“Nosotros tendremos que seguir conversando con nuestras bases, porque en realidad son nuestras bases las que dijeron que no teníamos que aceptar las condiciones del Gobierno”, afirmó.