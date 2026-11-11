Comisión de Trabajo del Senado aprueba proyecto que crea contrato por horas con jornadas de hasta 30 horas semanales

Esta jornada, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece una modalidad contractual por horas con un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales.

Desde el ministerio explicaron que el objetivo de la propuesta “es ofrecer una alternativa contractual regulada en actividades donde la demanda fluctúa y donde hoy predominan modalidades informales o con menores niveles de protección, como el comercio, los servicios, la gastronomía y los eventos”.

En esa línea, sostienen que la medida busca facilitar el acceso al empleo formal para personas que necesitan mayor flexibilidad en sus jornadas laborales, como jóvenes que estudian y mujeres que deben compatibilizar el trabajo con tareas de cuidado.

Con esta aprobación, la iniciativa continúa su tramitación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde deberá ser discutido y votado en particular.

¿Qué dice el proyecto?

La propuesta establece un contrato de trabajo de hasta 30 horas semanales o 120 mensuales, con horarios flexibles y una remuneración por hora que no puede ser inferior al ingreso mínimo.

Además, contempla una compensación del 75% por las horas pactadas que no sean convocadas, porcentaje que aumenta al 100% si el turno se cancela o modifica con menos de 72 horas de anticipación. También fija un aviso previo de tres días y turnos mínimos de tres horas.

La normativa garantiza 12 horas continuas de descanso por cada período de 24 horas, permite trabajar para distintos empleadores y prohíbe las cláusulas de exclusividad.

Asimismo, establece que las convocatorias fuera de las condiciones acordadas son voluntarias y exige un registro de turnos y horas trabajadas, que podrá ser fiscalizado por la Dirección del Trabajo.